Vitamin Sources: अमरीका में सौ में 80 फीसदी आदमी लेता है विटामिन सप्लीमेंट्स

Natural Health Wellness: आजकल लोग विटामिन D, कैल्शियम और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि संतुलित डाइट, धूप, फल-सब्जियां और नियमित व्यायाम से शरीर को कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्राकृतिक रूप से मिल सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स और WHO के अनुसार, सप्लीमेंट्स केवल डॉक्टर की सलाह पर लेने चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है।