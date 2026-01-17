जयपुर के विद्याधर नगर में 65 करोड़ का ऑक्सीजन पार्क बनेगा, जेडीसी ने किया दौरा

जेडीसी ने सीकर रोड पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और कार्य प्रगति की समीक्षा की। सीकर रोड पर यातायात प्रबंधन के संबंध में व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए । इसके उपरांत सेक्टर रोड की समीक्षा की गई जिसमें वीकेआई रोड नम्बर पांच के सामने जा रही 100 फीट सेक्टर रोड के संबंध में उपायुक्त जोन -06 को निर्देशित किया तथा लोहा मंडी की स्कीम एवं इसके आसपास स्थित सेक्टर सड़कों के निर्माण को गति देने के लिए निर्देशित किया ।