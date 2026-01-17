जयपुर के विद्याधर नगर में 65 करोड़ का ऑक्सीजन पार्क बनेगा, जेडीसी ने किया दौरा

जयपुर। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों और जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने शनिवार को दौरा किया। जेडीसी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
दौरे की शुरुआत स्वर्ण जयंती पार्क से हुई। जेडीसी ने पार्क को बजट घोषणा के अनुरूप 'ऑक्सीजन पार्क' के रूप में विकसित करने की परामर्श दाता वास्तुकार से विस्तृत जानकारी ली और इसे जल्द मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। इसे विकसित करने में जेडीए 65 करोड़ रुपए खर्च करेगा। उन्होंने विकसित परियोजना के बाहरी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
जेडीसी ने सीकर रोड पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और कार्य प्रगति की समीक्षा की। सीकर रोड पर यातायात प्रबंधन के संबंध में व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए । इसके उपरांत सेक्टर रोड की समीक्षा की गई जिसमें वीकेआई रोड नम्बर पांच के सामने जा रही 100 फीट सेक्टर रोड के संबंध में उपायुक्त जोन -06 को निर्देशित किया तथा लोहा मंडी की स्कीम एवं इसके आसपास स्थित सेक्टर सड़कों के निर्माण को गति देने के लिए निर्देशित किया ।
इस दौरे के दौरान निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम, संबंधित जोन उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, स्वर्ण जयंती पार्क में विकसित परियोजना के परामर्शदाता वास्तुकार उपस्थित रहे।
