17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

जयपुर के विद्याधर नगर में 65 करोड़ का ऑक्सीजन पार्क बनेगा, जेडीसी ने किया दौरा

दौरे की शुरुआत स्वर्ण जयंती पार्क से हुई। जेडीसी ने पार्क को बजट घोषणा के अनुरूप ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करने की परामर्श दाता वास्तुकार से विस्तृत जानकारी ली और इसे जल्द मूर्त रूप देने के निर्देश दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Jan 17, 2026

जयपुर। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों और जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने शनिवार को दौरा किया। जेडीसी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

दौरे की शुरुआत स्वर्ण जयंती पार्क से हुई। जेडीसी ने पार्क को बजट घोषणा के अनुरूप 'ऑक्सीजन पार्क' के रूप में विकसित करने की परामर्श दाता वास्तुकार से विस्तृत जानकारी ली और इसे जल्द मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। इसे विकसित करने में जेडीए 65 करोड़ रुपए खर्च करेगा। उन्होंने विकसित परियोजना के बाहरी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

जेडीसी ने सीकर रोड पर चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और कार्य प्रगति की समीक्षा की। सीकर रोड पर यातायात प्रबंधन के संबंध में व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए । इसके उपरांत सेक्टर रोड की समीक्षा की गई जिसमें वीकेआई रोड नम्बर पांच के सामने जा रही 100 फीट सेक्टर रोड के संबंध में उपायुक्त जोन -06 को निर्देशित किया तथा लोहा मंडी की स्कीम एवं इसके आसपास स्थित सेक्टर सड़कों के निर्माण को गति देने के लिए निर्देशित किया ।

इस दौरे के दौरान निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम, संबंधित जोन उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, स्वर्ण जयंती पार्क में विकसित परियोजना के परामर्शदाता वास्तुकार उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 06:08 pm

Hindi News / News Bulletin / जयपुर के विद्याधर नगर में 65 करोड़ का ऑक्सीजन पार्क बनेगा, जेडीसी ने किया दौरा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

ग्वालियर के 3.21 लाख मतदाताओं पर लॉजिकल एरर की गाज, अब घर आएगा नोटिस, साबित करनी होगी पहचान

ग्वालियर

एमपी में फैली ये खतरनाक बीमारी, दो की मौत; आनन-फानन में पहुंचे डिप्टी सीएम

नीमच

दूषित पानी हवा केमिकल हजारडस परिवहन की होगी ऑनलाइन निगरानी

भिवाड़ी

भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें रद्द, एयरस्पेस प्रतिबंध से यात्रियों की बढ़ी दिक्कतें

indigo
भोपाल

जनवरी में दूसरी बार 28 डिग्री पर पहुंचा दिन का पारा, धूप ने किया परेशान

weather
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.