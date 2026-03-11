एसआइआर के खिलाफ सीएम ममता ने ‘अस्थायी रूप से’ प्रदर्शन रोका

हावड़ा में राज्य मंत्री अरूप राय ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने बेलूड़ मठ की पवित्र ज़मीन पर खड़े होकर झूठ बोला है। काफी वास्तविक मतदाताओं के नाम छूट गए हैं। कई लोगों पर केस चल रहा है। लोगों का मतदान अधिकार छीनकर कभी भी शांतिपूर्ण चुनाव मुमकिन नहीं है। भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, उससे उसकी निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा है। पहले भी कई चुनाव आयुक्त रहे हैं। लेकिन किसी को इस तरह काम करते नहीं देखा गया। उनका एकमात्र मकसद किसी भी कीमत पर भाजपा के कार्यक्रम को लागू करना है। हावड़ा सदर तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस हावड़ा सदर अध्यक्ष गौतम चौधरी और युवा अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी मौजूद थे।