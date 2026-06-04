Summer Fashion Tips: समर फैशन के लिए परफेक्ट हैं आलिया भट्ट से कृति सेनन तक के ये येलो आउटफिट्स

Celebrity Style Summer Fashion: जून की तेज गर्मी में अगर आप ऐसे आउटफिट्स तलाश रही हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक भी हों, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये येलो लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं। बटर येलो, लेमन येलो और पेस्टल शेड्स इस समर सीजन काफी ट्रेंड में हैं। कृति सेनन से लेकर आलिया भट्ट और जान्हवी कपूर तक, कई बॉलीवुड डीवाज ने येलो आउटफिट्स को बेहद एलिगेंट तरीके से स्टाइल किया है, जिनसे आइडिया लेकर आप अपनी समर वॉर्डरोब अपडेट कर सकती हैं।