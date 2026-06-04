समर 2026 के लिए ट्रेंडी 5 Nail Art Designs: जानें घर पर कैसे बनाएं ये शानदार डिजाइन

अगर आप कॉलेज जाने वाली या वर्किंग वुमन हैं और गर्मी के अनुकूल सिंपल और सोबर डिजाइन में नेल आर्ट कराने का सोच रही हैं, तो आप इस डिजाइन को रिक्रिएट कर सकती हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले नाखूनों पर न्यूड या ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाएं। इसके बाद, फ्रेंच टिप नेल आर्ट की तरह अलग-अलग पेस्टल रंगों से नाखून के टॉप पर छोटे-छोटे फूल बनाएं और उसी रंग से फूल के बीच में एक डॉट बनाकर इसे पूरा करें।