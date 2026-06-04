Weather Alert 4 June: राजस्थान के 9 जिलों में येलो अलर्ट, अगले तीन घंटे में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिलेगा। आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलेगी।