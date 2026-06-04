Sambhavna Seth Surrogacy: कई बार मिसकैरेज और आईवीएफ फेल होने का दर्द, अब सरोगेसी से पूरी हुई बच्चों की ‘विश’

व्लॉग में डॉक्टर बेटी को हल्के पिंक रंग के कपड़े में और बेटे को हरे रंग के कपड़े में लपेटकर संभावना को देते हैं। उन्हें गोद में लेते हुए एक्ट्रेस बेहद इमोशनल हो जाती हैं और बार-बार कहती दिखती हैं कि उनकी विश पूरी हो गई और वह बेटी ही चाहती थीं। वहीं, बेटी को गोद में लेने के बाद अविनाश भावुक हो जाते हैं और बेटे को एक साथ गोद में लेने से हिचकिचाते हैं, लेकिन डॉक्टर दोनों बच्चों को एक साथ उनकी गोद में दे देते हैं, जिससे अविनाश बेहद इमोशनल हो जाते हैं।