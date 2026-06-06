Watch Rings : कलाई नहीं, अब उंगली में पहनें घड़ी; चल रहा स्टाइल और कंफर्ट का नया ट्रेंड

अगर आपको पारंपरिक चीजें अच्छी लगती हैं या आप अपने लिए कोई ऐसी घड़ी खोज रहे हैं जिसे आप किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकें, तो आप एनालॉग फिंगर घड़ियां (Analog Watches) खरीद सकते हैं। ये पारंपरिक घड़ियां ही होती हैं जिनमें स्क्रीन डिजिटल नहीं होती, बल्कि समय देखने के लिए डायल पर घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां होती हैं। लेकिन इन्हें अंगूठी के ऊपर फिट कर दिया जाता है और आप इसे अपनी पसंद के किसी भी शेप में खरीद सकते हैं।