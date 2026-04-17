Ceiling Fan Cleaning Tips: बिस्तर पर बिना धूल गिराए, इन 2 आसान हैक्स से बिना सीढ़ी और स्टूल के मिनटों में साफ करें पंखा

How To Clean Ceiling Fan Without a Ladder: गर्मियों के आते ही पंखे का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगता है। ऐसे में इनको साफ करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन घर की सफाई के दौरान अक्सर पंखे के साथ ही उन कोनों को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जहां हाथ आसानी से नहीं पहुंचता। गर्मियों के मौसम में जब पंखा लगातार चलता है, तो इसकी ब्लेड्स पर बहुत जल्दी धूल जमा होने लगती है। अगर इस गंदगी को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, तो पंखा चलाते ही धूल पूरे कमरे में फैलने लगती है, जिससे कमरे में गंदगी फैलने के साथ ही सांस से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं।

बहुत से लोग पंखे को साफ करने के लिए सीढ़ी या स्टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सफाई के दौरान फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। अगर आप भी अपने पंखे को साफ करने का सोच रहे हैं लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से समझ नहीं आ रहा कि कैसे साफ करें, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम पंखे को साफ करने के लिए कुछ हैक्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप बिना किसी रिस्क के जमीन पर खड़े होकर भी पंखे को एकदम नया जैसा चमका सकते हैं।