Rajasthan Royals : ईकोलिंक ने इनोवेटिंग कूलिंग सॉल्यूशंस के साथ भारत में अपनी स्थिति मजबूत की

अपने इनोवेशन पर आधारित दृष्टिकोण के साथ ईकोलिंक ने राजस्थान रॉयल्स को-ब्रांडेड सीलिंग फैन लॉन्च किए हैं, जो टीम के सिग्नेचर कलर से प्रेरित हैं। साथ ही पोर्टेबल पर्सनल कूलिंग सॉल्यूशंस की नई रेंज भी पेश की गई है। इनमें हैंडहेल्ड फैन और वियरेबल नेक फैन शामिल हैं, जो आधुनिक, ऑन-द-गो ग्राहकों के लिए डिज़ाईन किए गए हैं, जो अपने हर उत्पाद में सुविधा और मोबिलिटी पसंद करते हैं। यह पर्सनल फैन रेंज लाइटवेट, रिचार्जेबल और टाइप-सी चार्जिंग के साथ कंपैटिबल है। इसलिए यह शहरों और अर्द्धशहरी इलाकों के लिए बहुत व्यवहारिक फैन रेंज है। इस रेंज के कुछ फैन 10 घंटे तक की बैटरी लाईफ प्रदान करते हैं। इसलिए ये यात्रा, आउटडोर ईवेंट्स और दैनिक आवागमन के लिए बहुत व्यवहारिक हैं।