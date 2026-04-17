Honey Singh Follow SuLuLu : ‘सुलू लू लू’ के दीवाने हुए हनी सिंह, इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, कौन है ये देसी लड़का?

Honey Singh Follow SuLuLu Bangru Raja : सोशल मीडिया पर "रातों-रात स्टार" बनने वाला चेहरा जिसने 'सुलू लू लू' से सबको क्रेजी कर दिया। अब रैपर हनी सिंह (Honey Singh) भी बंगारू राजा को फॉलो कर रहे हैं। इस खुशी को जाहिर करते हुए कहा, "हेलो 'सुलू लू लू' हनी सिंह हमको फॉलो करती…।"