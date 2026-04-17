Honey Singh Follow SuLuLu : ‘सुलू लू लू’ के दीवाने हुए हनी सिंह, इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, कौन है ये देसी लड़का?

बंगारू राजा की तस्वीरें | Photo - Bangaru Raja/Instagram
Honey Singh Follow SuLuLu Bangru Raja : सोशल मीडिया पर "रातों-रात स्टार" बनने वाला चेहरा जिसने 'सुलू लू लू' से सबको क्रेजी कर दिया। अब रैपर हनी सिंह (Honey Singh) भी बंगारू राजा को फॉलो कर रहे हैं। इस खुशी को जाहिर करते हुए कहा, "हेलो 'सुलू लू लू' हनी सिंह हमको फॉलो करती…।"
आइए, इस देसी लड़के के बारे में विस्तार से जानते हैं। आखिर कौन है ये 'सुलू लू लू' करने वाला लड़का (Who is this desi guy Rajpal AKA Bangru Raja)।
हनी सिंह ने जब फॉलो किया तो कुछ इस तरह से बंगारू राजा ने शुक्रिया अदा किया, "हेलो यो, यो, यो, यो हनी सिंह एक टाइम होती कि हम उसको हम गाना सुनती यानि कि हम उसका गाना सुनती और वो आज उनको फोन करती हम आज यो योलुनू खुश होती. थैंक्स सर. थैंक्स।"
इंस्टाग्राम हैंडल का नाम बंगारू राजा है और असल में नाम है- राजपाल। यह एक लोक कलाकार या परफॉर्मर हैं। वे तेलंगाना के रहने वाले बताए जाते हैं और वहां के स्थानीय त्योहारों (जैसे बोनालु) में प्रदर्शन भी करते हैं।
उनका एक वीडियो जिसमें वे पीले रंग के कपड़े पहनकर, गले में मालाएं डालकर एक बहुत ही अनोखे और हाई-एनर्जी स्टेप के साथ डांस कर रहे हैं, जबरदस्त वायरल हो गया। उनके एक्सप्रेशंस और हाथ हिलाने के स्टाइल को लोगों ने खूब पसंद किया।
वीडियो के साथ जो आवाज़ सुनाई देती है, वह असल में एक लोक गीत/धुन है जिसे "सुलू लू लू" के हुक के साथ एडिट किया गया है। यह अब एक पॉपुलर Instagram Audio Trend बन चुका है।
वायरल होने के बाद, अब वे कई बड़े यूट्यूबर्स और इंफ्लुएंसर्स के साथ नजर आते हैं। लोग उन्हें इवेंट्स और ओपनिंग में बुलाने लगे हैं क्योंकि उनकी 'Vibe' बहुत पॉजिटिव और मजेदार मानी जाती है। अब इंस्टाग्राम पर उनके 606k फॉलोअर्स हैं।
राजपाल उर्फ बंगारू राजा का उदय 'Raw Content Marketing' का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना किसी स्क्रिप्ट या महंगे प्रोडक्शन के, केवल एक 'यूनीक हुक' (Sulu Lu Lu) ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिला दी।
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