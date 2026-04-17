17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Honey Singh Follow SuLuLu : ‘सुलू लू लू’ के दीवाने हुए हनी सिंह, इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, कौन है ये देसी लड़का?

Honey Singh Follow SuLuLu Bangru Raja : अब रैपर हनी सिंह भी बंगारू राजा को फॉलो कर रहे हैं। इस खुशी को जाहिर करते हुए बंगारू राजा ने कहा, "हेलो 'सुलू लू लू' हनी सिंह हमको फॉलो करती…।" जानिए, आखिर कौन है ये 'सुलू लू लू' करने वाला लड़का (Who is this desi guy Rajpal AKA Bangru Raja)।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Apr 17, 2026

Honey Singh, Honey Singh Follow SuLuLu bangru raja, bangru raja Kaun hai, bangru raja kahan ka hai,

बंगारू राजा की तस्वीरें | Photo - Bangaru Raja/Instagram

Honey Singh Follow SuLuLu Bangru Raja : सोशल मीडिया पर "रातों-रात स्टार" बनने वाला चेहरा जिसने 'सुलू लू लू' से सबको क्रेजी कर दिया। अब रैपर हनी सिंह (Honey Singh) भी बंगारू राजा को फॉलो कर रहे हैं। इस खुशी को जाहिर करते हुए कहा, "हेलो 'सुलू लू लू' हनी सिंह हमको फॉलो करती…।"

आइए, इस देसी लड़के के बारे में विस्तार से जानते हैं। आखिर कौन है ये 'सुलू लू लू' करने वाला लड़का (Who is this desi guy Rajpal AKA Bangru Raja)।

VIDEO : हेलो यो, यो, यो, यो हनी सिंह…

हनी सिंह ने जब फॉलो किया तो कुछ इस तरह से बंगारू राजा ने शुक्रिया अदा किया, "हेलो यो, यो, यो, यो हनी सिंह एक टाइम होती कि हम उसको हम गाना सुनती यानि कि हम उसका गाना सुनती और वो आज उनको फोन करती हम आज यो योलुनू खुश होती. थैंक्स सर. थैंक्स।"

Who is desi guy Bangru Raja | कौन हैं राजपाल बंगारू राजा?

इंस्टाग्राम हैंडल का नाम बंगारू राजा है और असल में नाम है- राजपाल। यह एक लोक कलाकार या परफॉर्मर हैं। वे तेलंगाना के रहने वाले बताए जाते हैं और वहां के स्थानीय त्योहारों (जैसे बोनालु) में प्रदर्शन भी करते हैं।

इंस्टाग्राम पर वायरल होने की वजह

उनका एक वीडियो जिसमें वे पीले रंग के कपड़े पहनकर, गले में मालाएं डालकर एक बहुत ही अनोखे और हाई-एनर्जी स्टेप के साथ डांस कर रहे हैं, जबरदस्त वायरल हो गया। उनके एक्सप्रेशंस और हाथ हिलाने के स्टाइल को लोगों ने खूब पसंद किया।

'सुलू लू लू' का कनेक्शन है तगड़ा

वीडियो के साथ जो आवाज़ सुनाई देती है, वह असल में एक लोक गीत/धुन है जिसे "सुलू लू लू" के हुक के साथ एडिट किया गया है। यह अब एक पॉपुलर Instagram Audio Trend बन चुका है।

बंगारू राजा इंफ्लुएंसर का सफर

वायरल होने के बाद, अब वे कई बड़े यूट्यूबर्स और इंफ्लुएंसर्स के साथ नजर आते हैं। लोग उन्हें इवेंट्स और ओपनिंग में बुलाने लगे हैं क्योंकि उनकी 'Vibe' बहुत पॉजिटिव और मजेदार मानी जाती है। अब इंस्टाग्राम पर उनके 606k फॉलोअर्स हैं।

मिसाल हैं राजपाल उर्फ बंगारू राजा

राजपाल उर्फ बंगारू राजा का उदय 'Raw Content Marketing' का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना किसी स्क्रिप्ट या महंगे प्रोडक्शन के, केवल एक 'यूनीक हुक' (Sulu Lu Lu) ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिला दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

हनी सिंह

Published on:

17 Apr 2026 03:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Honey Singh Follow SuLuLu : ‘सुलू लू लू’ के दीवाने हुए हनी सिंह, इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, कौन है ये देसी लड़का?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Arshdeep Singh की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज! स्नैपचैट फोटो और टैटू ने किया खुलासा!

Arshdeep Singh and Samreen Kaur
लाइफस्टाइल

Fake Protein Powder : “70% नकली प्रोटीन पाउडर”, डॉक्टर ने किया एक्सपोज, ये किडनी को कर सकते हैं डैमेज

Fake Protein Powder, Fake Protein Powder In India, Fake Protein Powder Side effects,
लाइफस्टाइल

चाहते हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन जैसी फिटनेस? सेलिब्रिटी ट्रेनर से जानें 10 मिनट में फिट होने का सीक्रेट

Weight loss tips
लाइफस्टाइल

चमकता हुआ टॉयलेट भी फैला सकता है इन्फेक्शन! जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

Bathroom Hygiene Tips
लाइफस्टाइल

Mayank Rawat : मुंबई इंडियंस में वैभव सूर्यवंशी जैसा युवा खिलाड़ी, मंयक की उम्र भी इतनी, देखिए संपत्ति है कितनी

Mayank Rawat IPL 2026, vaibhav suryavanshi vs Mayank Rawat, MI Player Mayank Rawat,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.