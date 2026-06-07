Rishabh Pant Fitness Routine: ऋषभ पंत फिट रहने के लिए करते हैं ये 8 एक्सरसाइज

Rishabh Pant Workout Exercises: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट टीम के उप-कप्तान के पद से हटाए जाने के बाद से चर्चा में हैं। फिलहाल, पंत का सारा ध्यान अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच पर है। क्रिकेट के अलावा, पंत अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, निवेश और दिसंबर 2022 में हुए कार हादसे के बाद से अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज की स्टोरी में आइए, क्रिकेटर द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक्सरसाइज वीडियो के जरिए जानते हैं कि वे फिट रहने के लिए कौन-कौन सी एक्सरसाइज करते हैं।