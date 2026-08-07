7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हनी सिंह

हनी सिंह (जिन्हें यो! यो! हनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है) एक पंजाबी रैप गायक, संगीतकार, गायक और फिल्म अभिनेता हैं। हनी सिंह ने अपने कार्यकाल की शुरुआत एक सत्र और रिकॉर्डिंग कलाकार के तौर पर 2006 में की थी और जल्द ही वह एक भांगड़ा संगीतकार बन गए। हनी सिंह ने अपना हाथ बॉलीवुड में भी आज़माया है और वर्तमान में वो किसी एक गाने के लिए सबसे ज्यादा पारिश्रमिक लेने वाले कलाकार बन गए है।[2] आजकल लगभग हर फिल्म में उनका एक गाना होता ही है। रैप गायन इन्होने इंगलैंड के ट्रिनिटी विश्वविद्दालय (स्कूल ऑफ ट्रिनिटी) में सीखा था।

Honey Singh Follow SuLuLu : ‘सुलू लू लू’ के दीवाने हुए हनी सिंह, इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, कौन है ये देसी लड़का?

लाइफस्टाइल

Honey Singh, Honey Singh Follow SuLuLu bangru raja, bangru raja Kaun hai, bangru raja kahan ka hai,

24 घंटे पहले दिया था शारीरिक संबंधों को लेकर बयान, ट्रोलिंग के बाद हनी सिंह पहुंचे बाबा के दरबार

बॉलीवुड

Honey Singh visit Haridwar Temple he performing rudrabhishek at nileshwar mahadev temple amid delhi cold weather video

बॉलीवुड

कभी बादशाह के साथ गाली गलौज तो कभी पाकिस्तानी एक्ट्रेस संग फ्लर्ट, हनी सिंह के 5 विवादों ने की सारी हदें पार

बॉलीवुड

yo yo honey singh controversial statements timeline delhi concert viral video badshah verbal fight

बॉलीवुड

‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…

बॉलीवुड

yo yo honey singh apology on viral video gave clarification about gen z safety

बॉलीवुड

Latest Hindi News

Rajasthan Cabinet Decision : सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना में बड़ा बदलाव, कैबिनेट का फैसला

जयपुर

जयपुर

Rajasthan Food Park: राजस्थान के सभी जिलों में स्थापित होंगे फूड पार्क, किसानों की बढ़ेगी आय, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

जयपुर

जयपुर

Rajgarh News: एक दिन पहले जली रोटी को लेकर विवाद, दूसरे दिन घर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

राजगढ़

राजगढ़

राशन गड़बड़ी: विक्रेता दंपती पर एफआईआर के निर्देश

रतलाम

रतलाम

भारत छोड़ो आंदोलन: जब गांधी के एक आह्वान ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत, जानिए कैसे एकजुट हुआ था देश

Patrika+

Patrika+

Top Stories

1

तलाक की अर्जी के कई महीनों बाद बड़ा यू-टर्न! CM विजय की पत्नी संगीता ने वापस लिया केस

2

Aban Death Case: किसकी थी क्रेटा कार? कितने बजे होगा माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का अंतिम संस्कार; जानें केस अपडेट

3

Rajasthan Cabinet Decision : राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत व निकाय चुनाव, सीट आरक्षण के लिए होगी लॉटरी

4

Success Story: 600 रुपए से शुरू हुआ सफर, आज 280 ट्रकों के मालिक राजस्थान के रमेश; सैकड़ों लोगों को दे रहे रोजगार

5

भाई की मौत से बेखबर रहा अतीक का बड़ा बेटा उमर, सुपुर्द-ए-खाक के लिए पैरोल मांगने की तैयारी में परिवार

More in Trending News

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special

गांव में ही तैयार हो रहा ‘मिनी फूड प्रोसेसिंग हब’, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने बदली वनोपज की परिभाषा

Tribal Women Empowerment
Patrika Special News

दहेज में मांगे थे सिर्फ 7 पौधे, अब 12 राज्यों में मुफ्त बांट रहे हरियाली की उम्मीद… जानें बालोद के ‘बीज दूत’ भोज साहू की प्रेरक कहानी

Chhattisgarh News
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की बेटियों का कमाल, स्मार्ट छड़ी से लेकर सोलर आधारित स्मार्ट छतरी बनाई, बना विज्ञान की नई पहचान

Government School innovation
Patrika Special News

बारिश आते ही बाजार में छा जाता है फूटू, जानिए छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी की खासियत

Chhattisgarh Wild Mushroom
Patrika Special News

Alcohol Side Effects: छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला खुलासा! शराब बना रही युवाओं को समय से पहले दिव्यांग, 35 की उम्र में बदल रही कूल्हे की जोड़

Alcohol Side Effects
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.