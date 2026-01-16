कभी बादशाह के साथ गाली गलौज तो कभी पाकिस्तानी एक्ट्रेस संग फ्लर्ट, हनी सिंह के 5 विवादों ने की सारी हदें पार

Honey Singh Controversies: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक रैप से पहचान बनाने वाले यो यो हनी सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका नया गाना नहीं, बल्कि उनका विवादित बयान है। दिल्ली में एक लाइव कॉन्सेप्ट के दौरान कही गई टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब हनी सिंह अपने बयानों या हरकतों को लेकर विवादों में घिरे हों। उनके करियर की चमक के साथ-साथ विवादों की परछाईं भी लगातार चलती रही है। आइए नजर डालते हैं हनी सिंह के उन 5 बड़े विवादों पर, जिन्होंने उनकी छवि को बार-बार कटघरे में खड़ा किया। सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने हाल ही में ऐसा क्या कहा जिसपर विवाद खड़ा हो गया है।