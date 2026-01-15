ठंड को लेकर हनी सिंह ने की ऐसी ‘गंदी बात’, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Honey Singh Controversial Statement: इंडस्ट्री के फेमस रैपर और बॉलीवुड के 'यो यो' हनी सिंह एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार वही अपने किसी गाने को लेकर नहीं बल्कि एक बेहद शर्मनाक बयान की वजह से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं। हर कोई जनता है कि दिल्ली में ठंड जबरदस्त पड़ती है और लोग उसका लुफ्त भी उठाते हैं, लेकिन जब हनी सिंह दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने ठंड को लेकर भी बेहद गंदा बयान दे दिया। एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मंच से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने सोशल मीडिया पर 'संस्कारों' और 'मर्यादा' पर सवाल- जवाब खड़े कर दिए।