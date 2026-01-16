24 घंटे पहले दिया था शारीरिक संबंधों को लेकर बयान, ट्रोलिंग के बाद हनी सिंह पहुंचे बाबा के दरबार

Honey Singh Haridwar Temple: बॉलीवुड के फेमस सिंगर यो यो हनी सिंह इस समय सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के कारण ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने ठंड और शारीरिक संबंध बनाने को लेकर घटिया बात की थी कि वो आलोचनाओं से घिर गए थे। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी और सफाई भी दी कि वो जेन-जी को 'सेफ से..स' के लिए मैसेज देना चाहते थे। अब इसी बीच हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं और नीलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। रुद्राभिषेक करते हुए उनके फोटोज और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।