16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

24 घंटे पहले दिया था शारीरिक संबंधों को लेकर बयान, ट्रोलिंग के बाद हनी सिंह पहुंचे बाबा के दरबार

Honey Singh Haridwar Temple: रैपर हनी सिंह का हाल ही में दिल्ली के कॉन्सर्ट से वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने गाड़ी में शारीरिक संबंध बनाने को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी भी माग ली है और अब उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वह भगवान के दरबार पहुंचे है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 16, 2026

Honey Singh visit Haridwar Temple he performing rudrabhishek at nileshwar mahadev temple amid delhi cold weather video

हनी सिंह ने विवादित बयान के बाद किए भगवान के दर्शन

Honey Singh Haridwar Temple: बॉलीवुड के फेमस सिंगर यो यो हनी सिंह इस समय सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के कारण ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने ठंड और शारीरिक संबंध बनाने को लेकर घटिया बात की थी कि वो आलोचनाओं से घिर गए थे। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी और सफाई भी दी कि वो जेन-जी को 'सेफ से..स' के लिए मैसेज देना चाहते थे। अब इसी बीच हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं और नीलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। रुद्राभिषेक करते हुए उनके फोटोज और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

हनी सिंह विवादित बयान के बाद पहुंचे मंदिर (Honey Singh Haridwar Temple)

शुक्रवार को हनी सिंह हरिद्वार के प्रसिद्ध नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने वहां विधि-विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में हनी सिंह माथे पर त्रिपुंड लगाए और हाथ जोड़कर महादेव की आरती करते दिख रहे हैं। मंदिर में मौजूद लोगों का कहना है कि वह काफी देर तक ध्यान में मग्न रहे। फैंस उनकी इस धार्मिक प्रवृत्ति को देख हैरान भी हैं और खुश भी।

विवादित बयान पर दी सफाई: "मैसेज जेन-जी के लिए था" (Honey Singh controversy statement)

हरिद्वार पहुंचने से पहले हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर अपने उस बयान पर सफाई दी, जिसने विवाद खड़ा किया था। हनी सिंह ने बताया कि वह दिल्ली में 'नानकू और करण' के कॉन्सर्ट में सिर्फ मेहमान के तौर पर गए थे। उन्होंने कहा, "वहां जाने से पहले मैं कुछ डॉक्टरों से मिला था, जिन्होंने मुझे बताया कि आज का यूथ 'सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज' जैसी बीमारियों से बहुत जूझ रहा है। इसलिए मैं युवाओं को सुरक्षित शारीरिक संबंध का संदेश देना चाहता था।"

क्या था पूरा विवाद?

बता दें कि दिल्ली के उस कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हनी सिंह ने कड़ाके की ठंड का जिक्र करते हुए एक ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे लोगों ने बेहद 'अश्लील' और 'घटिया' बताया। वीडियो सामने आते ही लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालांकि, अब हनी सिंह का दावा है कि उनके वीडियो को काट-छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया ताकि विवाद पैदा हो सके।

ये भी पढ़ें

‘गंदी बात’ पर अब हनी सिंह ने लिया यू टर्न, विवाद होते ही मांगी माफी, बोले- शारीरिक संबंधों…
बॉलीवुड
yo yo honey singh apology on viral video gave clarification about gen z safety

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

हनी सिंह

Updated on:

16 Jan 2026 12:30 pm

Published on:

16 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 24 घंटे पहले दिया था शारीरिक संबंधों को लेकर बयान, ट्रोलिंग के बाद हनी सिंह पहुंचे बाबा के दरबार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हनी सिंह की ‘गंदी बात’ वाले वीडियो पर फूटा जसबीर जस्सी का गुस्सा, बोले- माता-पिता और उनकी बहन…

Jasbir Jassi Angry On Honey Singh physical relationship Video Viral in delhi live concert
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ ने की ‘द राजा साब’ की सिट्टी-पिट्टी गुम, ‘इक्कीस’ का भी निकला दम, जानें कलेक्शन

Dhurandhar Box Office Collection
मनोरंजन

फिल्मों से दूर, पढ़ाई पर फोकस, अमिताभ की नातिन की मंजिल कुछ और है!

Navya Nanda photo
मनोरंजन

BMC चुनाव प्रक्रिया में वोट डालने पहुंचीं सौम्या टंडन, पोलिंग बूथ को लेकर हुईं परेशान

Soumya Tandon at BMC Election Photo
बॉलीवुड

कभी बादशाह के साथ गाली गलौज तो कभी पाकिस्तानी एक्ट्रेस संग फ्लर्ट, हनी सिंह के 5 विवादों ने की सारी हदें पार

yo yo honey singh controversial statements timeline delhi concert viral video badshah verbal fight
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.