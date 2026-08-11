‘हिम्मत है तो अमित शाह से चर्चा करो’, शहजाद पूनावाला ने झारखंड पेपर लीक पर राहुल गांधी को दी चुनौती

झारखंड पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की ओर से जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं, बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक ईडी और सीआईडी द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य मास्टरमाइंड अभय तिवारी सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी जांच में खुलासा हुआ है कि JSSC CGL परीक्षा के प्रश्न पत्र 12 लाख रुपए में बेचे गए थे, वहीं JPSC में धांधली और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने के आरोपों के बीच तत्कालीन JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में इस पूरे परीक्षा घोटाले की आर्थिक कड़ियों और मनी ट्रेल की जांच प्रवर्तन निदेशालय संभाल रहा है।