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Delhi High Alert 15 August: 15 अगस्त पर बड़ी साजिश का डर? दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन-अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर जारी

Terror Alert Before Independence Day: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Aug 11, 2026

Delhi High Alert 15 August

Delhi High Alert 15 August :दिल्ली में खौफ का अलर्ट! 15 अगस्त से पहले 19 आतंकियों के पोस्टर, सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर (फोटो सोर्स: @ians_india)

Delhi on High Alert Ahead of August 15: स्वतंत्रता दिवस के जश्न से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जश्न में खलल डालने की साजिश रच रहे अल-कायदा, इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तानी गुर्गों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। शहर के चप्पे-चप्पे पर पहरा कड़ा करते हुए सुरक्षाबलों ने 19 सबसे खतरनाक और मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों के चेहरे सार्वजनिक कर दिए हैं, जिससे शहरभर में सनसनी फैल गई है।

इस लिस्ट में रियाज भटकल, इकबाल भटकल, हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा और अर्श डाला जैसे कुख्यात अपराधियों के नाम शामिल हैं, जिन पर देश विरोधी गतिविधियों का गंभीर आरोप है।

संदिग्धों की सही जानकारी देने वाले नागरिकों को पुलिस की तरफ से आकर्षक इनाम देने के साथ ही उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का ऐलान किया गया है।

आजादी के जश्न की तैयारियों के बीच खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने देश की राजधानी दिल्ली की धड़कनें तेज कर दी हैं। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त के मौके पर बड़े आतंकी हमलों की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस ने राजधानी के मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं।

कुख्यात संगठनों के ये चेहरे बने सिरदर्द

पुलिस द्वारा जारी की गई इस ब्लैकलिस्ट में कई कुख्यात आतंकी संगठनों के दुर्दांत चेहरों के नाम शामिल हैं। इसमें इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल और शबांदरी मोहम्मद इकबाल उर्फ इकबाल भटकल के अलावा अल-कायदा से जुड़े मोहम्मद शर्जील अख्तर, अबू सुफियान और सैयद मोहम्मद अर्शियान के नाम प्रमुख हैं।

इसके साथ ही देश की शांति व्यवस्था को तार-तार करने की फिराक में जुटे खालिस्तानी आतंकी संगठनों जैसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह उर्फ नीता और परमजीत सिंह पम्मा, खालिस्तान टाइगर फोर्स के अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला तथा बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा, वधावा सिंह बब्बर और गुरमीत सिंह बग्गा के पोस्टर भी शहरभर में लगाए गए हैं।

जनता से सतर्क रहने की अपील, गुप्त सूचना पर इनाम

राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोगात्मक रवैया अपनाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर नापाक ताकतें हमेशा से माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहती हैं। ऐसे में यदि किसी भी नागरिक को इन पोस्टर्स में दिख रहे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में थोड़ी भी जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे।

जानकारी देने के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम नंबर 112 के साथ-साथ स्पेशल सेल के खास संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जो भी व्यक्ति इन आतंकियों के बारे में सटीक और पुख्ता जानकारी देगा, उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा और उसका नाम व पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। आपकी एक छोटी सी सावधानी देश को किसी बड़े खतरे से बचा सकती है।

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Updated on:

11 Aug 2026 10:55 am

Published on:

11 Aug 2026 10:38 am

Hindi News / National News / Delhi High Alert 15 August: 15 अगस्त पर बड़ी साजिश का डर? दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन-अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर जारी

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