Delhi High Alert 15 August: 15 अगस्त पर बड़ी साजिश का डर? दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन-अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर जारी

आजादी के जश्न की तैयारियों के बीच खुफिया एजेंसियों के इनपुट ने देश की राजधानी दिल्ली की धड़कनें तेज कर दी हैं। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त के मौके पर बड़े आतंकी हमलों की आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस ने राजधानी के मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर 19 मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं।