‘दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, माथा फूट गया’, JPSC आंदोलन में घायल छात्रों ने बताई लाठीचार्ज की आपबीती

पुलिस कार्रवाई के शिकार हुए छात्रों ने अपने साथ हुई बर्बरता की आपबीती सुनाई। कई छात्रों का सिर फट गया तो कई के हाथों और पीठ पर गंभीर चोटें आई है।

पीड़ित छात्रों का कहना है कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि JPSC- JSSC की विवादित परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया जाए और धांधली में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। लेकिन हमारी जायज मांगों को सुनने के बजाय सरकार बर्बरता पर उतर आई है। अगर इस गांधीवादी देश में अपना हक मांगने पर लाठियां ही मिलनी हैं, तो इससे अच्छा तो हमें गोली ही मार दो। छात्रों का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बचाव का कोई मौका नहीं दिया और सीधे सिर तथा हाथों को निशाना बनाकर लाठियां बरसाई गई।