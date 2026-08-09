Jharkhand Protest: सरकार से फिर बेनतीजा रही वार्ता, आज फिर से होगी बातचीत, MLA जयराम महतो भी करेंगे अनशन

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत लगातार गिर रही है। शनिवार को उनके अनशन का 7वां दिन था। लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि उनका बीपी और शुगर लेवल काफी कम हो गया है तथा सीने में इंफेक्शन की शिकायत मिली है। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, लेकिन वे मांगें पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं हैं।