Jharkhand Students Protest: ‘सवाल पूछने पर पत्रकारों को हिरासत में लिया जा रहा’, झारखंड सरकार पर बाबूलाल मरांडी का हमला

Ranchi Student Protest: रांची की सड़कों पर युवाओं का आक्रोश अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राज्य के पूरे प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ एक बड़ा सवाल बन गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। इस बीच, विपक्षी दलों ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और पुलिस बल के जरिए सच को छुपाने की कोशिश करने का तीखा आरोप लगाया है, जिससे यह पूरा प्रकरण एक गंभीर राजनीतिक संकट का रूप लेता जा रहा है।