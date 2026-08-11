Devendra Mahto Video Call: वीडियो कॉल पर देवेंद्र महतो ने बताई आपबीती, अभिजीत दीपके से कहा- ‘लाठीचार्ज हुआ’

Devendra Mahto Lathi Charge: रांची में JPSC-JSSC भर्ती में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को हिंसक टकराव में बदल गया। नौ दिन से अनशन कर रहे JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो भी विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की। डिपके के मुताबिक, महतो ने पुलिस लाठीचार्ज में चोट लगने और सीने में दर्द की बात कही।