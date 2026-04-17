चाहते हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन जैसी फिटनेस? सेलिब्रिटी ट्रेनर से जानें 10 मिनट में फिट होने का सीक्रेट

Bina Gym Jaye Fit Kaise Rahe: आज के समय में ऑफिस और घर के काम को समय पर पूरा करने के चक्कर में लोगों को जिम जाने या घंटों वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे में लोग हेल्दी तो होना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप भी अपने बढ़ते वजन को घटाना चाहते हैं या अपने वजन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है।

आज के इस लेख में हम सेलिब्रिटी ट्रेनर करण साहने, जिन्होंने आलिया भट्ट और कृति सेनन जैसी स्टार्स को ट्रेन किया है, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइज के लिए बस थोड़ी सी खाली जगह चाहिए और ये 10 मिनट में की जा सकती हैं। इन्हें फॉलो कर आप बिना जिम जाए भी फिट हो सकते हैं।