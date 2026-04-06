Weight Loss: परफेक्ट फिगर पाने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स, अब जिम जाने की जरूरत नहीं



वजन घटाने के लिए शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना जरूरी है और इसमें पानी और नींद का बड़ा हाथ है। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। कई बार लोगों को प्यास लगती है और वे उसे भूख समझकर कुछ खा लेते हैं, पानी पीने से ऐसी आदत पर लगाम लगती है। इसके अलावा, रात को 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद पूरी न होने पर शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो भूख बढ़ाते हैं और पेट की चर्बी जमा करते हैं। साथ ही, ज्यादा टेंशन न लें क्योंकि तनाव की वजह से भी शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है। इसलिए खुश रहें और एक अच्छी रूटीन फॉलो करें।