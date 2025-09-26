Office Workout: 10,000 स्टेप्स का टारगेट नहीं पूरा हो रहा? ऑफिस में ही कर लें ये छोटा सा वर्कआउट

Office Workout: आजकल की व्यस्त जिंदगी में अपनी लाइफस्टाइल को स्वस्थ रखना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में 10,000 कदम चलने का लक्ष्य पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन आप ऑफिस में ही कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइज करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। छोटे-छोटे वर्कआउट न केवल आपके शरीर को एक्टिव बनाएंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ाएंगे और ऑफिस की थकान को भी दूर करेंगे, जिससे काम में मन लगेगा।
जहां भी मौका मिले, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है अपनी दिनचर्या में छोटी सी अच्छी आदत जोड़ने का, जो आपकी फिटनेस बढ़ाने में मदद करेगी । सीढ़ियां चढ़ना आपके शरीर के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
अगर आप ऑफिस में हैं तो अपनी कुर्सी के पास ही स्क्वैट्स करें। यह आपके जांघों और कोर मसल्स को मजबूत बनाता है और तुरंत ऊर्जा भी देता है। अपनी कुर्सी के सामने खड़े होकर पैरों को कूल्हों की चौड़ाई जितना खोलें। फिर धीरे-धीरे नीचे झुकें, लेकिन कुर्सी को छूने से पहले रुक जाएं। ध्यान रखें कि आपकी छाती सीधी रहे और घुटने पैर के अंगूठों के आगे न जाएं।
यह एक बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है! कुछ मिनट जंपिंग जैक करने से दिल की धड़कन तेज होती है, शरीर की अकड़न दूर होती है, और मीटिंग से पहले ताजगी मिलती है। सीधे खड़े हो जाएं, हाथ बगल में रखें और पैर मिलाएं। अब कूदते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और पैरों को फैलाएं। फिर वापस कूदकर शुरुआती स्थिति में आएं। इसे 30 से 60 सेकंड तक करें।
अगर जगह कम हो तो वॉल पुश-अप्स करें। यह आपकी भुजाओं, छाती और कंधों को मजबूत बनाता है। दीवार से एक हाथ की दूरी पर खड़े हों। अपनी हथेलियों को कंधों की चौड़ाई पर दीवार पर रखें। कोहनियों को मोड़ते हुए अपने शरीर को धीरे-धीरे दीवार की ओर झुकाएं, फिर वापस शुरुआत में आएं।
अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट चालू करें और कम से कम पांच मिनट तक झूमते रहें। डांस कार्डियो एक्सरसाइज का एक मजेदार रूप है जो आपके मूड को तुरंत बेहतर बना देता है। इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, बस आनंद लें और सक्रिय रहें।