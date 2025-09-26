Office Workout: 10,000 स्टेप्स का टारगेट नहीं पूरा हो रहा? ऑफिस में ही कर लें ये छोटा सा वर्कआउट

Office Workout: आजकल की व्यस्त जिंदगी में अपनी लाइफस्टाइल को स्वस्थ रखना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में 10,000 कदम चलने का लक्ष्य पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन आप ऑफिस में ही कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइज करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। छोटे-छोटे वर्कआउट न केवल आपके शरीर को एक्टिव बनाएंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ाएंगे और ऑफिस की थकान को भी दूर करेंगे, जिससे काम में मन लगेगा।