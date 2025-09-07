Deal With Jealous Colleague: ऑफिस में जलने वाले कलीग से डील करने का बेस्ट तरीका, अपनाएं ये 5 असरदार उपाय!

Deal With Jealous Colleague: ऑफिस का माहौल जहां काम करने के लिए प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल होना चाहिए, वहीं कभी-कभी हमे ऐसे कलीग्स का सामना करना पड़ता है जो हमसे जलते हैं। ये जलन कई बार तनाव और परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन समझदारी से काम लिया जाए तो इस समस्या का हल निकालना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं ऑफिस में जलने वाले कलीग से डील करने के बेहतरीन तरीके।
जब आपका कलीग आपके काम से जलता है और नकारात्मक बातें करता है, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर यही है कि आप खुद को शांत रखें। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और प्रोफेशनल तरीके से काम करते रहें। इससे आपके साथ दूसरों का विश्वास भी बढ़ेगा।
इस तरह के लोग अक्सर आपकी सफलता से जलते हैं। ऐसे में अपना ध्यान काम पर बनाए रखें। समय पर डेडलाइन पूरी करें, जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं और अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाएं। जब आपका काम खुद ही बोलने लगेगा, तो जलन की भावना अपने आप कम हो जाएगी।
अगर आपके कलीग्स के साथ बातचीत में तनाव महसूस हो रहा हो, तो दोस्ताना और पॉजिटिव तरीके से बात करें। बिना आरोप लगाए खुले मन से संवाद करें। इससे गलतफहमियां दूर होती हैं और संबंध बेहतर बनते हैं।
अगर जलन का व्यवहार आपके काम पर असर डालने लगे या बार-बार परेशानी बढ़ती जाए, तो सीनियर मैनेजर या HR से बात करना जरूरी हो जाता है। एक प्रोफेशनल वातावरण में काम करना हर कर्मचारी का हक होता है। सही समय पर सही कदम उठाने से समस्या जल्दी सुलझ सकती है।
तनाव और नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें। ध्यान (Meditation), योग और नेचुरल थेरेपी अपनाकर मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनें। इससे आप हर परिस्थिति में शांत और पॉजिटिव बने रहेंगे।