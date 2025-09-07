Deal With Jealous Colleague: ऑफिस में जलने वाले कलीग से डील करने का बेस्ट तरीका, अपनाएं ये 5 असरदार उपाय!

Deal With Jealous Colleague: ऑफिस का माहौल जहां काम करने के लिए प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल होना चाहिए, वहीं कभी-कभी हमे ऐसे कलीग्स का सामना करना पड़ता है जो हमसे जलते हैं। ये जलन कई बार तनाव और परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन समझदारी से काम लिया जाए तो इस समस्या का हल निकालना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं ऑफिस में जलने वाले कलीग से डील करने के बेहतरीन तरीके।