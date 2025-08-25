Hobosexuality Trend: आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में नए-नए बदलाव आ रहे हैं, यहां तक कि कपल्स के रिश्तों में भी।जहां रिश्तों के मतलब में नए-नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं एक और ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है ‘Hobosexuality’, जहां लोग किसी से सिर्फ अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप में आते हैं।यह ट्रेंड अमेरिका और यूरोप से निकला है, और अब धीरे-धीरे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे भारतीय शहरों में भी पांव पसार रहा है।सवाल यह है कि यह नया ट्रेंड क्या है, और क्या यह आज के रिश्तों की परिभाषा को बदल रहा है?आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां।