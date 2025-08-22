रिश्तों में दरार का नया कारण ‘Micro Cheating’, जानिए क्या है ये छुपा हुआ धोखा

Micro Cheating In Relationship: आज के समय में रिश्तों की परिभाषाएं काफी तेजी से बदल रही हैं। जी हां, जहां कपल्स के रिश्तों के कई मायने हैं, वहीं अब चीटिंग के भी मायने बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर एक शब्द वायरल हो रहा है ' माइक्रो-चीटिंग'। यह कोई बड़ा अफेयर नहीं होता, बल्कि छोटे-छोटे ऐसे व्यवहार होते हैं जो रिश्तों को तोड़ने के लिए काफी माने जा रहे हैं।माइक्रो-चीटिंग जैसे पार्टनर से बातें छुपाना, सोशल मीडिया पर किसी खास व्यक्ति से बातें करना, किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना या बार-बार पुराने रिश्तों से जुड़ाव बनाए रखना। देखने में ये बातें मामूली लग सकती हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप पर इनका असर गहरा पड़ सकता है।जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही धोखा माना जाए। आप भी कहीं माइक्रो-चीटिंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? जानिए इसके 6 लक्षणों से।
जब कोई पार्टनर आपसे कुछ बातें छिपाकर करता है,जैसे मोबाइल छुपाना, मैसेज तुरंत डिलीट करना या सोशल मीडिया पर "हाइड चैट" रखना तो यह एक गंभीर संकेत है। इस तरह की सीक्रेट बातचीत रिश्ते में ईमानदारी की कमी की ओर इशारा करती है।
अगर आपका पार्टनर अक्सर अपने पुराने रिलेशनशिप की बातें करता है या फिर किसी खास दोस्त के साथ बिताए पलों को बार-बार याद करता है, तो यह संकेत है कि वह अब भी उन यादों से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। लगातार पुरानी कहानियां दोहराना, मौजूदा रिश्ते को कमजोर बना सकता है।
झूठ सिर्फ बड़े मुद्दों पर नहीं बोला जाता। अगर आपका पार्टनर आपके सामने किसी का मैसेज नजरअंदाज करने का नाटक करता है और बाद में उसी व्यक्ति से बात करता है, तो यह भी एक तरह की बेईमानी है। बार-बार ऐसे छोटे झूठ रिश्ते की नींव को हिला सकते हैं।
हर कोई दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर किसी खास व्यक्ति की बार-बार और बढ़ा-चढ़ाकर तारीफ करता है, तो यह सामान्य नहीं है। यह साफ बताता है कि उस इंसान के लिए उसके दिल में "एक्स्ट्रा स्पेस" बन चुका है।
अगर आपका पार्टनर किसी खास शख्स के बारे में अपने दोस्तों या परिवार से सच छुपाता है, तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। यह छुपाव इस बात का इशारा है कि वह उस व्यक्ति से सिर्फ सामान्य तौर पर जुड़ा नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी करीब आ रहा है।
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका पार्टनर किसी खास अकाउंट पर लगातार कमेंट, लाइक या डीएम करता है और घंटों इसी में उलझा रहता है, तो यह "माइक्रो-चीटिंग" का सबसे आसान संकेत हो सकता है।