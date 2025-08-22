रिश्तों में दरार का नया कारण ‘Micro Cheating’, जानिए क्या है ये छुपा हुआ धोखा

Micro Cheating In Relationship: आज के समय में रिश्तों की परिभाषाएं काफी तेजी से बदल रही हैं। जी हां, जहां कपल्स के रिश्तों के कई मायने हैं, वहीं अब चीटिंग के भी मायने बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर एक शब्द वायरल हो रहा है ' माइक्रो-चीटिंग'। यह कोई बड़ा अफेयर नहीं होता, बल्कि छोटे-छोटे ऐसे व्यवहार होते हैं जो रिश्तों को तोड़ने के लिए काफी माने जा रहे हैं।माइक्रो-चीटिंग जैसे पार्टनर से बातें छुपाना, सोशल मीडिया पर किसी खास व्यक्ति से बातें करना, किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना या बार-बार पुराने रिश्तों से जुड़ाव बनाए रखना। देखने में ये बातें मामूली लग सकती हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप पर इनका असर गहरा पड़ सकता है।जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही धोखा माना जाए। आप भी कहीं माइक्रो-चीटिंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे? जानिए इसके 6 लक्षणों से।