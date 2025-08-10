Relationship Trend: क्या है Ghostlighting, जो जला देता है रिश्ते को, क्या आप भी बन चुके हैं शिकार?

Relationship Trend: आजकल के लव रिलेशनशिप की अलग-अलग डेफिनेशन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनकर सामने आती हैं। कभी Benching, Ghosting और न जाने क्या-क्या, और अब नया शब्द ट्रेंड कर रहा है ‘Gaslighting’। तो क्या है ये नया टर्म, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है? नाम सुनते ही लगता है जैसे यह सिर्फ ‘घोस्ट’ यानी गायब हो जाने से जुड़ा है, लेकिन इसमें Gaslighting की तरह इमोशनल मैनिप्युलेशन भी शामिल है। इस टर्म में न केवल पार्टनर अचानक गायब हो जाता है, बल्कि बाद में लौटकर आपको ही तकलीफ देता है और दोषी ठहराता है। यह ट्रेंड जितना सुनने में अजीब है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे-सीधे मेंटल हेल्थ पर चोट करता है। आइए जानते हैं, क्या है ये नया ट्रेंड।