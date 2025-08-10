10 अगस्त 2025,

रविवार

Relationship Trend: क्या है Ghostlighting, जो जला देता है रिश्ते को, क्या आप भी बन चुके हैं शिकार?

Relationship Trend: आज के टाइम में रिलेशनशिप के मायने बदलते जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड वायरल हो रहा है 'Ghostlighting'। यह सिर्फ एक ब्रेकअप स्टाइल नहीं, बल्कि एक इमोशनल मैनिप्युलेशन है, जो व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 10, 2025

ghostlighting detail , ghostlighting क्या होता है, ghostlighting में क्या होता है,
Ghostlighting breakup trend फोटो सोर्स – Freepik

Relationship Trend: आजकल के लव रिलेशनशिप की अलग-अलग डेफिनेशन सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनकर सामने आती हैं। कभी Benching, Ghosting और न जाने क्या-क्या, और अब नया शब्द ट्रेंड कर रहा है ‘Gaslighting’। तो क्या है ये नया टर्म, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है? नाम सुनते ही लगता है जैसे यह सिर्फ ‘घोस्ट’ यानी गायब हो जाने से जुड़ा है, लेकिन इसमें Gaslighting की तरह इमोशनल मैनिप्युलेशन भी शामिल है। इस टर्म में न केवल पार्टनर अचानक गायब हो जाता है, बल्कि बाद में लौटकर आपको ही तकलीफ देता है और दोषी ठहराता है। यह ट्रेंड जितना सुनने में अजीब है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे-सीधे मेंटल हेल्थ पर चोट करता है। आइए जानते हैं, क्या है ये नया ट्रेंड।

Ghostlighting होता क्या है?

सीधे शब्दों में कहें तो Ghostlighting दो तरह के टॉक्सिक बिहेवियर का मिक्स है 'Ghosting', जिसमें व्यक्ति अचानक संपर्क तोड़कर पूरी तरह गायब हो जाता है, और Gaslighting, जिसमें वह वापस आकर आपको ही गलत ठहराता है और आपकी सोच पर शक पैदा करता है। इस ट्रेंड में पार्टनर पहले बिना किसी वजह बताए रिश्ते से कट जाता है कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया सब जगह से दूर हो जाता है। फिर अचानक लौटकर ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर सारी गलती आप पर डाल देता है। इसका नतीजा यह होता है कि इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है और भावनात्मक रूप से बेहद असुरक्षित महसूस करने लगता है।

क्यों खतरनाक है Ghostlighting?

आत्मविश्वास पर सीधा वार – लगातार इग्नोर और कंफ्यूजन के बाद जब पार्टनर आपको ही दोषी ठहराए, तो आपका कॉन्फिडेंस टूटना तय है।

मेंटल हेल्थ पर असर – इस तरह का व्यवहार लंबे समय में एंग्जायटी, डिप्रेशन और सेल्फ-डाउट को बढ़ा देता है।

इमोशनल डिस्टर्बेंस – रिश्ता है भी या खत्म हो चुका है, इस असमंजस में जीना मानसिक रूप से थका देता है।

घोस्टलाइटिंग के मुख्य संकेत

अचानक गायब हो जाना – बिना किसी वजह बताए बात करना बंद कर देना, मैसेज/कॉल का जवाब न देना।

कंफ्यूजिंग सिग्नल देना – सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट लाइक करना लेकिन निजी तौर पर कोई बातचीत न करना।

 आपको ही दोषी ठहराना – जब आप वजह पूछें, तो आपका ही मज़ाक उड़ाना या कहना कि आप ज्यादा सोच रहे हैं।

उलझन में डालना – कभी पूरी तरह दूरी बना लेना, तो कभी अचानक लौटकर ऐसे बात करना जैसे सब नॉर्मल हो।

Ghostlighting से खुद को कैसे बचाएं?

रेड फ्लैग को अनदेखा न करें – अगर कोई लगातार आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसे नॉर्मल मत मानें।

स्पष्ट बातचीत करें – रिश्ते में क्या चल रहा है, यह सीधे पूछें। अगर जवाब टालमटोल वाला है, तो सावधान हो जाएं।

सीमाएं तय करें – अपनी इमोशनल हेल्थ को प्राथमिकता दें और बार-बार होने वाले टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त न करें।

सपोर्ट सिस्टम बनाएं – भरोसेमंद दोस्तों या फैमिली से बात करें, ताकि आप अकेलापन महसूस न करें।

10 Aug 2025 09:00 am

