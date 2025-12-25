Relationship Tips: “इवॉल्व होने का मतलब बेवफाई नहीं”, पंकज त्रिपाठी ने ओपन रिलेशनशिप ट्रेंड पर रखी राय

Relationship Tips: आज के दौर में जब ओपन रिलेशनशिप को “मॉडर्न सोच” का नाम दिया जा रहा है, तब अभिनेता पंकज त्रिपाठी की राय लोगों को ठहरकर सोचने पर मजबूर करती है। उनका कहना है कि इवॉल्व होना सोच में परिपक्वता लाता है, न कि रिश्तों में बेवफाई की छूट। प्यार में समझ, जिम्मेदारी और ईमानदारी ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है, चाहे समय कितना भी बदल क्यों न जाए। फिल्म मेट्रो इन दिनों के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि रिश्तों में इवॉल्व होने का मतलब कई लोगों से जुड़ जाना नहीं होता। उनकी यह सीधी और सधी हुई बात लोगों के दिल को छू गई। आइए ओपन रिलेशनशिप को लेकर कुछ जरूरी बातों को समझते हैं-