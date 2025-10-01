Pankaj Tripathi ने खरीदा 10 करोड़ का घर: मटका ही नहीं इनके पुराने आलीशान घर में हैं ये कमाल की चीजें

Pankaj Tripathi House: बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय और जमीनी किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले पंकज त्रिपाठी अब एक और वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के पॉश इलाकों में दो शानदार अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 10.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लेकिन खास बात सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खरीदी है ,असली बात यह है कि इस आलीशान जिंदगी के बीच भी उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं छोड़ा।