Pankaj Tripathi ने खरीदा 10 करोड़ का घर: मटका ही नहीं इनके पुराने आलीशान घर में हैं ये कमाल की चीजें

Pankaj Tripathi home decor|फोटो सोर्स - Patrika .com
Pankaj Tripathi House: बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय और जमीनी किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले पंकज त्रिपाठी अब एक और वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के पॉश इलाकों में दो शानदार अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 10.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लेकिन खास बात सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खरीदी है ,असली बात यह है कि इस आलीशान जिंदगी के बीच भी उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं छोड़ा।
बिहार की मिट्टी से उठकर मायानगरी मुंबई तक का सफर तय करने वाले पंकज त्रिपाठी के नए घर जितने मॉडर्न हैं, उतनी ही खूबसूरती से उनमें उनकी सादगी और भारतीयता की झलक भी दिखती है। उनका पुराना बंगला "रूप कथा" न सिर्फ एक घर है, बल्कि एक एहसास है जहां परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम नजर आता है।
पंकज त्रिपाठी ने मुंबई के दो अलग-अलग इलाकों में दो फ्लैट खरीदे हैं एक अंधेरी वेस्ट में और दूसरा कांदिवली वेस्ट में।
अंधेरी वेस्ट का फ्लैट: कीमत लगभग ₹9.88 करोड़, 2,026 स्क्वेयर फुट RERA कारपेट एरिया और 346 स्क्वेयर फुट की बालकनी।
कांदिवली वेस्ट का फ्लैट: उनकी पत्नी मृदुला और बेटी आशी के नाम से ₹87 लाख में लिया गया, जिसमें 425 स्क्वेयर फुट का कारपेट एरिया है।
मुंबई के मड आइलैंड में पंकज त्रिपाठी का निजी बंगला ‘रूप कथा’ नाम से जाना जाता है। नाम से ही झलकता है कि यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि एक कहानी है गांव की मिट्टी से जुड़ी, संस्कृति से सराबोर।
फ्रंट – वुडन ब्राउन गेट से घर में प्रवेश करते ही एक प्यारी सी पेंटिंग नजर आती है जिसमें पंकज और उनकी पत्नी मृदुला की तस्वीर है। सफेद दीवारों और क्रीम फ्लोर टाइल्स से घर में हल्का-फुल्का, शांत और सुसज्जित माहौल बनता है।
खटिया – एक अनमोल झलक, घर के बाहर पारंपरिक हाथ से बुनी हुई खटिया रखी गई है, जो न सिर्फ साज-सज्जा का हिस्सा है, बल्कि उनके गाँव प्रेम और जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक भी है।
लिविंग एरिया – सिल्वर और ब्लू शेड के सोफों के साथ पारंपरिक डिज़ाइन के कुशन्स, बालकनी के पास हरियाली और प्राकृतिक रोशनी।
फ्रिज के बजाय मटके का इस्तेमाल- आज भी घर में फ्रिज के बजाय मटके का पानी पिया जाता है। पंकज का मानना है कि सादगी में ही असली सुख है।
पंकज त्रिपाठी के घर में एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर मंदिर भी है, जहां भगवान गणेश की बड़ी सी तस्वीर लगी है। त्योहारों के दौरान मंदिर को फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है, जिससे एक नेचुरल और आध्यात्मिक माहौल बनता है।
बालकनी से मुंबई का खूबसूरत दृश्य दिखता है। ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाली रेलिंग, वुडन फ्लोरिंग और तरह-तरह के प्लांट्स इसे एक अलग ही आकर्षण देते हैं।
फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और ब्रांड एंडोर्समेंट तक, पंकज त्रिपाठी की कमाई अब करोड़ों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब ₹40 करोड़ है। लेकिन इस शौहरत और दौलत के बीच भी पंकज आज भी उसी मिट्टी से जुड़े हैं जहां से उन्होंने सपनों की उड़ान भरी थी।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य