Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Pankaj Tripathi ने खरीदा 10 करोड़ का घर: मटका ही नहीं इनके पुराने आलीशान घर में हैं ये कमाल की चीजें

Pankaj Tripathi: बॉलीवुड के फेमस और दमदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में करोड़ों की दो फ्लैट खरीदे हैं, लेकिन उनके पास एक पुराना घर भी है, जो मॉडर्न अंदाज में बेहतरीन डिजाइन के साथ सजाया गया है।

3 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 01, 2025

pankaj tripathi mumbai house photo and khatiya, पंकज त्रिपाठी

Pankaj Tripathi home decor|फोटो सोर्स - Patrika .com

Pankaj Tripathi House: बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय और जमीनी किरदारों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले पंकज त्रिपाठी अब एक और वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के पॉश इलाकों में दो शानदार अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 10.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लेकिन खास बात सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने करोड़ों की संपत्ति खरीदी है ,असली बात यह है कि इस आलीशान जिंदगी के बीच भी उन्होंने अपनी जड़ों से जुड़ाव नहीं छोड़ा।

बिहार की मिट्टी से उठकर मायानगरी मुंबई तक का सफर तय करने वाले पंकज त्रिपाठी के नए घर जितने मॉडर्न हैं, उतनी ही खूबसूरती से उनमें उनकी सादगी और भारतीयता की झलक भी दिखती है। उनका पुराना बंगला "रूप कथा" न सिर्फ एक घर है, बल्कि एक एहसास है जहां परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम नजर आता है।

मुंबई में 10 करोड़ की शानदार खरीदारी

Celebrity home features|फोटो सोर्स – Mashable India/Youtube

पंकज त्रिपाठी ने मुंबई के दो अलग-अलग इलाकों में दो फ्लैट खरीदे हैं एक अंधेरी वेस्ट में और दूसरा कांदिवली वेस्ट में।
अंधेरी वेस्ट का फ्लैट: कीमत लगभग ₹9.88 करोड़, 2,026 स्क्वेयर फुट RERA कारपेट एरिया और 346 स्क्वेयर फुट की बालकनी।
कांदिवली वेस्ट का फ्लैट: उनकी पत्नी मृदुला और बेटी आशी के नाम से ₹87 लाख में लिया गया, जिसमें 425 स्क्वेयर फुट का कारपेट एरिया है।

“रूप कथा” गांव की खुशबू वाला मॉडर्न बंगला

मुंबई के मड आइलैंड में पंकज त्रिपाठी का निजी बंगला ‘रूप कथा’ नाम से जाना जाता है। नाम से ही झलकता है कि यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि एक कहानी है गांव की मिट्टी से जुड़ी, संस्कृति से सराबोर।

ये कमाल की चीजें मौजूद हैं

Pankaj Tripathi house location|फोटो सोर्स – Mashable India/Youtube

फ्रंट – वुडन ब्राउन गेट से घर में प्रवेश करते ही एक प्यारी सी पेंटिंग नजर आती है जिसमें पंकज और उनकी पत्नी मृदुला की तस्वीर है। सफेद दीवारों और क्रीम फ्लोर टाइल्स से घर में हल्का-फुल्का, शांत और सुसज्जित माहौल बनता है।

खटिया – एक अनमोल झलक, घर के बाहर पारंपरिक हाथ से बुनी हुई खटिया रखी गई है, जो न सिर्फ साज-सज्जा का हिस्सा है, बल्कि उनके गाँव प्रेम और जड़ों से जुड़े रहने का प्रतीक भी है।

लिविंग एरिया – सिल्वर और ब्लू शेड के सोफों के साथ पारंपरिक डिज़ाइन के कुशन्स, बालकनी के पास हरियाली और प्राकृतिक रोशनी।

फ्रिज के बजाय मटके का इस्तेमाल- आज भी घर में फ्रिज के बजाय मटके का पानी पिया जाता है। पंकज का मानना है कि सादगी में ही असली सुख है।

धार्मिकता और प्रकृति से प्रेम

Pankaj Tripathi home decor|फोटो सोर्स - Patrika .com

पंकज त्रिपाठी के घर में एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर मंदिर भी है, जहां भगवान गणेश की बड़ी सी तस्वीर लगी है। त्योहारों के दौरान मंदिर को फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है, जिससे एक नेचुरल और आध्यात्मिक माहौल बनता है।

बालकनी से दिखती है सपनों की मुंबई

बालकनी से मुंबई का खूबसूरत दृश्य दिखता है। ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाली रेलिंग, वुडन फ्लोरिंग और तरह-तरह के प्लांट्स इसे एक अलग ही आकर्षण देते हैं।

आज हैं करोड़ों के मालिक, फिर भी दिल गांव में है

फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और ब्रांड एंडोर्समेंट तक, पंकज त्रिपाठी की कमाई अब करोड़ों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब ₹40 करोड़ है। लेकिन इस शौहरत और दौलत के बीच भी पंकज आज भी उसी मिट्टी से जुड़े हैं जहां से उन्होंने सपनों की उड़ान भरी थी।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss house Mumbai: मुंबई में कहां पर है बिग बॉस का घर, असली मालिक कौन, कितना आता है खर्च
लाइफस्टाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

लाइफस्टाइल

Updated on:

01 Oct 2025 12:57 pm

Published on:

01 Oct 2025 12:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pankaj Tripathi ने खरीदा 10 करोड़ का घर: मटका ही नहीं इनके पुराने आलीशान घर में हैं ये कमाल की चीजें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Best Cooking Oils for Heart Health : हार्ट अटैक से बचने के लिए कौनसे तेल खाएं और कौनसे नहीं

Best Cooking Oils for Heart Health
स्वास्थ्य

ICMR ने चेताया, इन 2 रोजाना की खाने वाली चीजों से बढ़ रहा है Diabetes और मोटापा

White rice and diabetes
स्वास्थ्य

Dussehra Vijayadashami Wishes, Quotes: जहां हर दिल में राम, वहां कोई रावण ना लेगा जन्म, ऐसे भेजें दशहरा की शुभकामनाएं

Happy Dussehra Wishes in Hindi,Dussehra Vijayadashami 2025 Wishes and Quotes,Dussehra Wishes
लाइफस्टाइल

बच्चों के लिए खतरे की घंटी, दूसरी बार कोविड से Long Covid की संभावना दोगुनी, समय रहते पहचानें लक्षण

Long covid,long covid and suicide,Long Covid brain fog,long covid complication,
स्वास्थ्य

Navratri Vrat Breaking Tips: नवरात्र व्रत तोड़ते समय ये गलती न करें, वरना बिगड़ सकता है पाचन!

Navratri Vrat Breaking Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.