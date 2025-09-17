Bigg Boss house Mumbai: मुंबई में कहां पर है बिग बॉस का घर, असली मालिक कौन, कितना आता है खर्च

शुरुआती सीजन में बिग बॉस का घर मुंबई के पास लोनावाला और कर्जत में बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में बिग बॉस का घर मुंबई में गोरेगांव और फिल्मसिटी में बनाया जाता है। खासकर 13वें सीजन से बिग बॉस का घर मुंबई के गोरेगांव में तैयार किया जाता है। यह घर लगभग 18,500 वर्ग फुट में फैला होता है और पूरी तरह फर्निश्ड व आधुनिक सुविधाओं से लैस रहता है। इसमें किचन, लिविंग एरिया, बेडरूम, बाथरूम, स्वीमिंग पूल, जिम, गार्डन और एक्टिविटी एरिया होता है। साथ ही कंटेस्टेंट्स के लिए एक कन्फेशन रूम भी बनाया जाता है।