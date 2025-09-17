‘Bigg Boss 19’ के घर में कौन है सबसे बड़ा धोखेबाज? इस खिलाड़ी की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' हर हफ्ते नए ड्रामा और ट्विस्ट से भरपूर है। जहां घरवाले छोटी-छोटी बातों पर आपस में भिड़ जाते हैं, वहीं इस बार एक ऐसी कंटेस्टेंट ने एंट्री की है जो बिना झगड़े ही सबकी चहेती बन गई है। हम बात कर रहे हैं नीलम गिरी की, जो अपनी सादगी और मासूमियत से हर किसी का दिल जीत रही हैं।
पहले दो हफ्तों में नीलम पर किसी से बात न करने और कम योगदान देने के आरोप लग रहे थे, लेकिन फिर उन्हें तान्या मित्तल का साथ मिला, जो शुरुआत से ही शो की पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं। देखते ही देखते नीलम तान्या की 'पूंछ' बन गईं। इसके बाद उन्होंने कुनिका सदानंद का सपोर्ट हासिल किया, और अमाल मलिक से भी रिश्ते बनाने शुरू किए। अमाल मलिक वैसे तो जीशान कादरी और बसीर अली के करीब थे, लेकिन अब तान्या मित्तल भी उनके खास दोस्तों में शामिल हैं।
मजेदार बात ये है कि जब अमाल मलिक को किसी एक कंटेस्टेंट को बचाने का मौका मिला, तो उन्होंने जीशान, बसीर और तान्या को छोड़कर नीलम गिरी को बचाया। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीलम कितनी चतुराई से सबकी 'गुड बुक्स' में आने की कोशिश कर रही हैं। नीलम शो में किसी से भी अपना कनेक्शन नहीं बिगाड़तीं। इसके साथ ही तान्या के साथ उनके कुछ मतभेद जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सुलझा भी लिया।
बता दें कि इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क में भी ये साबित हो जाएगा कि कैसे नीलम सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में जगह बना रही हैं। इस हफ्ते सभी कंटेस्टेंट्स को उन 2 कंटेस्टेंट के नाम लेने होंगे, जिन्हें वो नॉमिनेशन से बचाना चाहते हैं। तो वहीं बसीर अली, अमाल मलिक, गौरव चोपड़ा, तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी और कुनिका सदानंद जैसे कंटेस्टेंट भी नीलम का ही नाम लेने वाले हैं।
देखते ही देखते नीलम घरवालों की चहेती बनती जा रही हैं। अगर उन्हें किसी मुद्दे पर कोई गलत भी लगता है, तो वो शख्स को सीधे कुछ नहीं कहतीं, लेकिन पीठ पीछे चुगली जरूर करती हैं। ऐसे में वो सबसे शातिर कंटेस्टेंट मे से एक है तो क्या नीलम 'बिग बॉस 19' जीतने के लिए एक मास्टर प्लान बना रही हैं? या सच में वो एक सीधी-सादी और मासूम कंटेस्टेंट हैं? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।