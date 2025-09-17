‘Bigg Boss 19’ के घर में कौन है सबसे बड़ा धोखेबाज? इस खिलाड़ी की सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

पहले दो हफ्तों में नीलम पर किसी से बात न करने और कम योगदान देने के आरोप लग रहे थे, लेकिन फिर उन्हें तान्या मित्तल का साथ मिला, जो शुरुआत से ही शो की पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं। देखते ही देखते नीलम तान्या की 'पूंछ' बन गईं। इसके बाद उन्होंने कुनिका सदानंद का सपोर्ट हासिल किया, और अमाल मलिक से भी रिश्ते बनाने शुरू किए। अमाल मलिक वैसे तो जीशान कादरी और बसीर अली के करीब थे, लेकिन अब तान्या मित्तल भी उनके खास दोस्तों में शामिल हैं।