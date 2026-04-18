Cuckoo Moray Death : इस बीमारी से मरी थी बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल, इलाज के लिए भीख तक मांगी

Cuckoo Moray Bollywood First Item Girl : बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल कुकू मोरे ने अपने दौर में लग्जरी लाइफ ऐसा जिया कि किसी सुपरस्टार तक को नसीब ना हुआ। सोचिए, 1946 में वो सिनेमा में आई। उसके बाद तीन-तीन लग्जरी कार से चलती थी जब किसी हीरो को साइकिल-बाइक ही नसीब होता था। एक कार वो अपने कुत्ते के लिए रखती थीं। बाद में, वो समय आया कि बीमारी के लिए पैसे तक नसीब नहीं हुए।