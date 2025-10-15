Patrika LogoSwitch to English

Pankaj Dheer Death Reason : “महाभारत” के एक्टर की मौत, कुछ माह पहले हुई थी सर्जरी, जानिए किस बीमारी से जूझ रहे थे पंकज धीर

Pankaj Dheer Death Reason : "महाभारत" के एक्टर पंकज धीर (68 वर्ष) की मौत की खबर सामने आ रही है। पंकज कुछ माह पहले ही एक बड़ी सर्जरी से गुजरे और उनका इलाज भी चल रहा था।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Ravi Gupta

Oct 15, 2025

Mahabharat Fame Karna Pankaj Dherr dies

एक्टर पंकज धीर की फाइल फोटो | डिजाइन- पत्रिका

Pankaj Dheer Death Reason : "महाभारत" के एक्टर पंकज धीर (68 वर्ष) की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्टर बीमारी से लड़ते-लड़ते जीवन की जंग हार गए। एक्टर पंकज धीर की कुछ माह पहले ही बड़ी सर्जरी की गई। साथ ही उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच उनके निधन की खबर सामने आई। सिंटा- CINTAA (Cine & TV Artistes’ Association) की ओर अधिकारिक रूप से पंकज धीर के मौत (Pankaj Dheer Dies) की पुष्टि की गई है।

Pankaj Dheer Death News | "महाभारत" के एक्टर पंकज धीर की मौत

फेमस निर्देशक बीआर चोपड़ा के "महाभारत" में एक्टर पंकज धीर कर्ण का रोल प्ले किया था। पंकज को इस रोल के कारण देश भर में पहचान मिली थी। इनकी मौत के बाद फिल्मी सितारे शोक प्रकट कर रहे हैं।

Pankaj Dheer Cancer | पंकज धीर कैंसर से थे पीड़ित

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पंकज धीर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंकज धीर का कुछ माह पहले ही सर्जरी भी किया गया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पंकज एक बार कैंसर को हरा चुके थे। इसके बाद उनको फिर से कैंसर ने गिरफ्त में लिया था। हालांकि, ये

Pankaj Dheer Family | पंकज धीर का परिवार

बता दें, पंकज धीर लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। पकंज के परिवार में उनकी पत्नी कृतिका सेंगर, जो एक्ट्रेस हैं। इनके बेटे का नाम निकितिन धीर है।

Premanand Maharaj Health : महाराज ने स्वयं बताया हाल, कहा- 'बहुत अच्छे हैं', बोले- 'जल्दी ही मिलेंगे'
स्वास्थ्य
Premanand ji Maharaj Health

15 Oct 2025 02:18 pm

15 Oct 2025 02:00 pm

