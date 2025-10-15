Pankaj Dheer Death Reason : “महाभारत” के एक्टर की मौत, कुछ माह पहले हुई थी सर्जरी, जानिए किस बीमारी से जूझ रहे थे पंकज धीर

Pankaj Dheer Death Reason : "महाभारत" के एक्टर पंकज धीर (68 वर्ष) की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्टर बीमारी से लड़ते-लड़ते जीवन की जंग हार गए। एक्टर पंकज धीर की कुछ माह पहले ही बड़ी सर्जरी की गई। साथ ही उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच उनके निधन की खबर सामने आई। सिंटा- CINTAA (Cine & TV Artistes’ Association) की ओर अधिकारिक रूप से पंकज धीर के मौत (Pankaj Dheer Dies) की पुष्टि की गई है।