Pankaj Dheer Death Reason : “महाभारत” के एक्टर की मौत, कुछ माह पहले हुई थी सर्जरी, जानिए किस बीमारी से जूझ रहे थे पंकज धीर

एक्टर पंकज धीर की फाइल फोटो | डिजाइन- पत्रिका
Pankaj Dheer Death Reason : "महाभारत" के एक्टर पंकज धीर (68 वर्ष) की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्टर बीमारी से लड़ते-लड़ते जीवन की जंग हार गए। एक्टर पंकज धीर की कुछ माह पहले ही बड़ी सर्जरी की गई। साथ ही उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच उनके निधन की खबर सामने आई। सिंटा- CINTAA (Cine & TV Artistes’ Association) की ओर अधिकारिक रूप से पंकज धीर के मौत (Pankaj Dheer Dies) की पुष्टि की गई है।
फेमस निर्देशक बीआर चोपड़ा के "महाभारत" में एक्टर पंकज धीर कर्ण का रोल प्ले किया था। पंकज को इस रोल के कारण देश भर में पहचान मिली थी। इनकी मौत के बाद फिल्मी सितारे शोक प्रकट कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पंकज धीर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंकज धीर का कुछ माह पहले ही सर्जरी भी किया गया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पंकज एक बार कैंसर को हरा चुके थे। इसके बाद उनको फिर से कैंसर ने गिरफ्त में लिया था। हालांकि, ये
बता दें, पंकज धीर लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। पकंज के परिवार में उनकी पत्नी कृतिका सेंगर, जो एक्ट्रेस हैं। इनके बेटे का नाम निकितिन धीर है।
