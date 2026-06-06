दिल्ली होटल अग्निकांड: 8 लोगों को आग के मुंह से निकालने वाले रियासुद्दीन मंसूरी ने सरकार से मांगा 2 लाख का मुआवजा

Delhi Malviya Nagar Fire: साउथ दिल्ली के फ्लोरिश स्टे होटल में जब आग लगी थी, तो उस समय पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। लोगों के चिल्लाने की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। होटल के ऊपरी मंजिल पर फंस हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे क्योंकि होटल में निकास के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। इसके अलावा आग और धुएं के फैलने के बाद लोग नीचे की तरफ भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसे मुश्किल समय में स्थानीय लोगों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए लोगों की मदद की थी। उन्हीं लोगों में इलाके के गद्दा व्यापारी रियाजुद्दीन मंसूरी शामिल थे। उन्होंने अपनी दुकान के गद्दों की मदद से लोगों की जान बचाई थी। अब उन्होंने सरकार से 2 लाख का मुआवजा मांगा है।