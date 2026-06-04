Delhi Fire: आग में फंसे मेहमानों के लिए ‘देवदूत’ बने इसरार खान और वसीम रजा, सरकार ने खत्म कर दी जो पॉलिसी उसी के तहत चल रहा था होटल

Delhi Fire: साउथ दिल्ली में 3 जून को मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टेज गेस्ट हाउस में बहुत खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक तरफ आग की लपटें थी और दूसरी तरफ लोगों के चीखने-पुकराने की आवाजें। आपको बता दें कि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है। घटना के समय कुछ स्थानीय लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए आग में फंसे महमानों की मदद की और मसीहा बनकर सामने आए। इसरार खान और वसीम रजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों को बचाने में मदद की। वहीं इस हादसे के बाद यह भी पता चला कि जिस बीएंडबी (बेड एंड ब्रेकफास्ट) पॉलिसी के तहत यह गेस्ट हाउस चल रहा था, उसे दिल्ली सरकार कुछ समय पहले ही वापस ले चुकी थी।