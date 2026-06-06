दिल्ली होटल हादसा: मौत के मुंह से यूं बच निकला नाइजीरियन कपल, यूट्यूब वीडियो की एक तरकीब ने बचा ली जान

Delhi Hotel Fire Incident: दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में हुए भीषण होटल अग्निकांड में दम घुटने और जलने से जहां 21 लोगों की मौत हो गई, वहीं इसी हादसे में एक नाइजीरियन कपल ने समझदारी दिखाकर अपनी जिंदगी बचा ली। कपल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले यूट्यूब पर आग लगने की स्थिति में बचाव के तरीकों से जुड़ा एक वीडियो देखा था। हादसे के दौरान जब होटल के गलियारों और कमरों में तेजी से धुआं भरने लगा, तब उन्हें उसी वीडियो की बातें याद आ गईं और उन्होंने उस वडियो के अनुसार अपनी जान बचा ली। उनकी इसी सबझबूझ ने उन्हें मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।