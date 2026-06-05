दिल्ली अग्निकांड: किर्गिस्तान से इलाज कराने आई थी नरगीसा, बेटे ने लिवर देकर दी थी मां को नई जिंदगी, पर हादसे ने ली दोनों की जान

आपको बता दें इस हादसे में गुरुग्राम के रहने वाले सीए विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 सदस्यों की जान चली गई है। विवेक की पत्नी तरजनी अग्रवाल, उनकी दोनों बेटियां, मां और अन्य रिश्तेदार भी होटल में ठहरे हुए थे। असल में विवेक के पिता की तबीयत खराब थी और उनका इलाज भी मैक्स हॉस्पिटल से चल रहा था और पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए आया था। तरजनी के पिता प्रेम बंसल ने बताया कि हादसे वाली सुबह उनकी बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। उन्होंने बताया कि मैंने उसे फोन करके कहा था कि मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी और उसके लिए परांठे बनाए हैं। लेकिन उसने मुझे डांटते हुए कहा, पापा आप क्यों परेशान कर रहे हो। मैं सो रही हूं। फिर उसने कहा, क्या यह खाने का समय है? अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं। मुझे सोने दो। यह बातचीत याद करते हुए वह फूट-फूटर रोने लगे। वहीं विवेक के परिवार वालों का भी यही कहना है कि इस भयावह हादसे की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।