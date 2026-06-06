6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

बीवी और बेटे की कब्र पर रोते हुए तोड़ दिया दम, छतरपुर में 11 दिन में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

Chhatarpur - कलेजा चीर देने वाली दास्तां: माता-पिता और छोटे भाई की मौत के बाद अनाथ हुए तीन मासूम बच्चे, नियति का क्रूर प्रहार:

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

deepak deewan

Jun 06, 2026

Subhan from Chhatarpur breathed his last at the graves of his wife and son

Subhan from Chhatarpur breathed his last at the graves of his wife and son

Subhan Case- छतरपुर में कलेजा चीर देने वाली दास्तां सामने आई है। सुख-दुख तो जीवन का हिस्सा हैं लेकिन कभी-कभी नियति ऐसा क्रूर प्रहार करती है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। मध्यप्रदेश के हरपालपुर और उत्तरप्रदेश के महोबा जिले के चरखारी कस्बे के बीच एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हरपालपुर नगर के वार्ड 5 स्टेशन मोहल्ले के रहने वाले एक परिवार के तीन सदस्यों की महज 11 दिनों के भीतर मौत हो गई। पत्नी और मासूम बेटे की मौत का सदमा एक बेबस पिता बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने भी उसी कब्रिस्तान में दम तोड़ दिया, जहां उसके कलेजे के टुकड़े और जीवनसंगिनी को दफनाया गया था। इस भयानक ट्रेजड़ी हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया है और तीन मासूम बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए हैं।

मासूम की मौत के सदमे में मां ने तोड़ा था दम

यह दर्दनाक सिलसिला बीती 25 मई को शुरू हुआ था। मूल रूप से हरपालपुर के रहने वाले 40 वर्षीय सुब्हान अहमद पिछले कुछ समय से चरखारी में अपनी ससुराल में रह रहे थे। भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण उनके 4 साल के मासूम बेटे हसनैन की अचानक मौत हो गई। बेटे की मौत से उसकी मां रजिया खातून गहरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और छतरपुर में उनका भी निधन हो गया। दोनों की मौत से पूरा परिवार टूट गया और मां-बेटे को एक साथ एक ही कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

कब्र पर एक हाथ बेटे की तो दूसरा हाथ पत्नी की पीठ पर था

रजिया और हसनैन की अचानक विदाई ने सुब्हान अहमद को भीतर से पूरी तरह झकझोर दिया था। वे दिन-रात गुमसुम रहते थे और इस असहनीय दुख से उबर नहीं पा रहे थे। शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे, जब दुनिया सो रही थी, कैंसर से पीडि़त सुब्हान अपने दर्द को समेटे चुपचाप कब्रिस्तान पहुंच गए और अपनी पत्नी व बच्चे की कब्र पर लेट गए। जब दो घंटे तक वे घर वापस नहीं लौटे, तो चिंतित परिजन उन्हें ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। वहां का नजारा देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुब्हान अचेत अवस्था में पड़े थे, उनका एक हाथ अपने मासूम बेटे की कब्र पर था और दूसरा हाथ अपनी जीवनसंगिनी की कब्र पर था।

सदमा या जहरीला कीड़ा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

परिजन आनन-फानन में सुब्हान को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। सुब्हान के पैर पर एक अजीब सा निशान मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कब्र पर विलाप करते हुए सोते समय उन्हें किसी जहरीले कीड़े या सांप ने काट लिया होगा। वहीं, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि बीवी-बेटे को खोने के गम में उनका दिल फट गया होगा और गहरे सदमे के कारण उनकी जान चली गई। मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी, लेकिन इस मंजर ने हर किसी की आंखों को आंसुओं से भर दिया है।

एमपी में सरकार के लिए परेशानी बने आधा दर्जन मंत्री, मंत्रिमंडल विस्तार में बदलेंगे चेहरे

ये भी पढ़ें
Minister Becomes a Liability for the MP Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 09:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / बीवी और बेटे की कब्र पर रोते हुए तोड़ दिया दम, छतरपुर में 11 दिन में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बच्ची को सड़क पर फेंका, गिड़गिड़ाती रही मां’, छतरपुर में विवाद के बाद इलाके में तनाव

chhatarpur road rage family assault police stone pelting case mp news
छतरपुर

आदिम जाति कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही: गर्मी की छुट्टियों में घर गए बच्चे, पर हॉस्टल अधीक्षकों ने दिखाई 50 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति, जांच के नाम पर पोर्टल का बहाना

adim jati kalyan department
छतरपुर

कांक्रीट के जाल में फंसी शहर की हरियाली, लगातार बढ़ते तापमान और सिकुड़ते जल स्रोतों के बीच सी ग्रेड पर अटका जिला मुख्यालय का रिपोर्ट कार्ड

concreat
छतरपुर

आसमान से बरसने वाली मौत पर देश के 48 आधुनिक सेंसरों की पैनी नजर, बिजली कडकऩे से 30 मिनट पहले साधारण एसएमएस से अलर्ट करेगा दामिनी ऐप

ai photo
छतरपुर

देश के सबसे गर्म जिले का अधूरा हीट एक्शन प्लान: एडवाइजरी और पानी सप्लाई तक सीमित रहा प्रशासन, सडक़ों पर मिस्टिंग मशीन से फुहारा छोडऩे के बजाए डिवाइडर के पौधों की होती रही सिंचाई; खजुराहो समेत 14 निकायों में मशीनें तक नहीं

street
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.