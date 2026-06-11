छतरपुर में खाद की मांग और सप्लाई में बड़ा अंतर, 84 हजार टन की भारी जरूरत के मुकाबले सिर्फ 18,327 टन ही आई खाद

वर्तमान में जिले के पास 17,665.66 मीट्रिक टन खाद का बफर स्टॉक सुरक्षित है, जो सेवा सहकारी समितियों, विपणन संघ (11,543.96 मीट्रिक टन) और प्राइवेट डीलर्स के पास उपलब्ध है। प्रशासन का कहना है कि ई-विकास पोर्टल के माध्यम से फसल और खसरा नंबर का ऑनलाइन मिलान करके ही खाद का कोटा तय किया जा रहा है ताकि बिचौलियों को रोका जा सके।हालांकि, हरपालपुर और महोबा बॉर्डर के जिले के किसानों का कहना है कि यदि सर्वर की समस्याओं को तत्काल हल नहीं किया गया और साइबर केंद्रों पर होने वाली लूट को नहीं रोका गया, तो खरीफ की बुवाई बुरी तरह पिछड़ जाएगी। किसानों ने मांग की है कि खाद वितरण केंद्रों पर सर्वर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और टोकन के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाए।