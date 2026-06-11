छतरपुर में सड़कों पर दौड़ती मौत: 108 एम्बुलेंस के आंकड़ों ने खोली पोल, एक साल में 2,050 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं

आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हादसे के शिकार होने वालों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। ट्रॉमा के आंकड़ों के अनुसार, 16 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा (61%) इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद 31 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का हिस्सा 24% है। यह साफ दर्शाता है कि लापरवाह ड्राइविंग, तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का खामियाजा युवा पीढ़ी अपनी जान देकर चुका रही है।