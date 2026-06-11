11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

छतरपुर में सड़कों पर दौड़ती मौत: 108 एम्बुलेंस के आंकड़ों ने खोली पोल, एक साल में 2,050 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं

ट्रॉमा के आंकड़ों के अनुसार, 16 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा (61%) इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद 31 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का हिस्सा 24% है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jun 11, 2026

ambulance 108

108 एम्बुलेंस

जिले की सड़कों पर हर दिन दुर्घटनाओं का खूनी खेल जारी है। 108 एम्बुलेंस सेवा के ताजा आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में छतरपुर जिले में 2,050 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जो जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं।

छतरपुर की स्थिति चिंताजनक, पूरे मध्यप्रदेश में स्थिति गंभीर

आंकड़ों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि छतरपुर जिले में हर महीने औसतन 150 से 200 के बीच दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं, पूरे मध्यप्रदेश का परिदृश्य और भी डरावना है। राज्य भर में कुल 1,03,294 'ट्रॉमा' (दुर्घटना) केस दर्ज किए गए हैं, जो प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की भयावह तस्वीर पेश करते हैं।

उम्र का गणित: युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित

आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हादसे के शिकार होने वालों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। ट्रॉमा के आंकड़ों के अनुसार, 16 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा (61%) इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद 31 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का हिस्सा 24% है। यह साफ दर्शाता है कि लापरवाह ड्राइविंग, तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का खामियाजा युवा पीढ़ी अपनी जान देकर चुका रही है।

महीने दर महीने बढ़ती परेशानी

छतरपुर जिले के मासिक डेटा पर गौर करें तो मई 2025 में 250 दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो साल के अंत और शुरुआत में कम-ज्यादा होती रहीं, लेकिन अप्रेल 2026 तक यह आंकड़ा 201 पर पहुंच गया। यह दर्शाता है कि सड़कों पर हादसों का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है।

क्या कहना है जानकारों का?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि छतरपुर में बढ़ते हादसों का मुख्य कारण सड़कों की स्थिति, हेलमेट का इस्तेमाल न करना और ओवरस्पीडिंग है। जिला प्रशासन और यातायात विभाग को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है।सुधार के लिए जरूरी कदम

सड़क सुरक्षा अभियान: जिले के प्रमुख चौराहों और राजमार्गों पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग और हेलमेट/सीट बेल्ट अनिवार्य करना।

युवाओं में जागरूकता: कॉलेजों और स्कूलों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष वर्कशॉप का आयोजन।

अस्पताल प्रबंधन: ट्रॉमा सेंटर्स में घायलों के लिए बेहतर और तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना ताकि इलाज के दौरान होने वाली मौतों को रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jun 2026 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / छतरपुर में सड़कों पर दौड़ती मौत: 108 एम्बुलेंस के आंकड़ों ने खोली पोल, एक साल में 2,050 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर में खाद की मांग और सप्लाई में बड़ा अंतर, 84 हजार टन की भारी जरूरत के मुकाबले सिर्फ 18,327 टन ही आई खाद

fertilizer
छतरपुर

छतरपुर मेडिकल कॉलेज को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता मिली, एनएमसी से मान्यता के लिए दस्तावेज और जवाब किए जमा

medical college
छतरपुर

सागर-कबरई हाईवे-5 खंडों में से केवल एक हिस्सा ही हो सका चालू, छतरपुर के फेज-3 और 4 में अगले साल तक पूरा हो पाएगा काम

core cutting
छतरपुर

छतरपुर में बेटी के जन्म पर पत्नी को पीटा, फिर बच्ची को भी मारने की कोशिश

Wife Assault Case
छतरपुर

ग्लोबल वॉर्मिंग के दौर में उम्मीद की हरी चादर, छतरपुर का यह अकेला महावृक्ष न सिर्फ हवा को कर रहा शुद्ध, बल्कि तीन वार्डों के भूजल स्तर को भी दे रहा नई जिंदगी

tree
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.