18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Premanand Maharaj: क्या आपका मन अशांत है? प्रेमानंद महाराज जी की इस एक बात में छिपा है सुकून का समाधान

Premanand Maharaj:आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार अपने अंदर प्रेम और शांति कैसे महसूस करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 18, 2026

Premanand Maharaj

Premanand Maharaj| image credit gemini

Premanand Maharaj: आज के दौर में हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे प्यार से पेश आएं और हर तरफ शांति बनी रहे। लेकिन असलियत यह है कि हम खुद अंदर से इतने परेशान और चिड़चिड़े रहते हैं कि चाहकर भी दूसरों को वह खुशी नहीं दे पाते जिसकी हम उम्मीद करते हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Maharaj) एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। उनका मानना है कि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके खुद के पास होता है। अगर हमारे पास देने के लिए अंदर सुकून ही नहीं है, तो हम बाहर शांति कैसे फैला सकते हैं? आइए जानते हैं कि महाराज जी के अनुसार अपने अंदर प्रेम और शांति कैसे महसूस करें।

प्रेमानंद महाराज जी के अनमोल वचन

महाराज जी के अनुसार "जो अपने अंदर शांति और प्रेम को महसूस करता है वही दूसरों को भी शांति और प्रेम दे सकता है।" इसका अर्थ यह है कि हमारा मन एक बर्तन की तरह है और उसमें वही चीज बाहर छलकेगी जो उसके अंदर भरी होगी। अ

गर आपके मन में खुद के लिए गुस्सा, नफरत या बेचैनी भरी है, तो आप दूसरों के साथ कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, आपके व्यवहार में कहीं न कहीं वह कड़वाहट आ ही जाएगी। महाराज जी हमें समझाते हैं कि असली सेवा या असली प्यार वह नहीं है जो हम ऊपर-ऊपर से दिखाते हैं, बल्कि वह है जो हमारे अंदर से अपने आप निकलता है।

इसे अपनी लाइफ में कैसे उतारें

अगर आप अपनी जिंदगी में इस बदलाव को लाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने अंदर झांकने से करनी होगी। सबसे पहले आपको खुद को शांत रखना सीखना होगा क्योंकि जब भी आप तनाव या गुस्से में होते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों का भी दिन खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तो थोड़ा रुककर भगवान का नाम लें या खुद को शांत करने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर से दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा ही निकले।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Sadhguru Quotes: गलतियां अब बोझ नहीं, बनेंगी सीढ़ी: जानें सद्गुरु का ‘सक्सेस मंत्र’
लाइफस्टाइल
Sadhguru Quotes

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Apr 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Premanand Maharaj: क्या आपका मन अशांत है? प्रेमानंद महाराज जी की इस एक बात में छिपा है सुकून का समाधान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Honey Singh Follow SuLuLu : ‘सुलू लू लू’ के दीवाने हुए हनी सिंह, इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, कौन है ये देसी लड़का?

Honey Singh, Honey Singh Follow SuLuLu bangru raja, bangru raja Kaun hai, bangru raja kahan ka hai,
लाइफस्टाइल

Arshdeep Singh की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज! स्नैपचैट फोटो और टैटू ने किया खुलासा!

Arshdeep Singh and Samreen Kaur
लाइफस्टाइल

Fake Protein Powder : “70% नकली प्रोटीन पाउडर”, डॉक्टर ने किया एक्सपोज, ये किडनी को कर सकते हैं डैमेज

Fake Protein Powder, Fake Protein Powder In India, Fake Protein Powder Side effects,
लाइफस्टाइल

चाहते हैं आलिया भट्ट और कृति सेनन जैसी फिटनेस? सेलिब्रिटी ट्रेनर से जानें 10 मिनट में फिट होने का सीक्रेट

Weight loss tips
लाइफस्टाइल

चमकता हुआ टॉयलेट भी फैला सकता है इन्फेक्शन! जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

Bathroom Hygiene Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.