Premanand Maharaj: क्या आपका मन अशांत है? प्रेमानंद महाराज जी की इस एक बात में छिपा है सुकून का समाधान

अगर आप अपनी जिंदगी में इस बदलाव को लाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने अंदर झांकने से करनी होगी। सबसे पहले आपको खुद को शांत रखना सीखना होगा क्योंकि जब भी आप तनाव या गुस्से में होते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों का भी दिन खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तो थोड़ा रुककर भगवान का नाम लें या खुद को शांत करने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर से दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा ही निकले।