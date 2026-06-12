Monsoon Makeup Tips: बारिश और उमस में नहीं होगा मेकअप खराब, बस फॉलो करें ये 9 वॉटरप्रूफ मेकअप सीक्रेट्स

स्टेप 3:

प्राइमर लगाने के बाद, अगर आपके चेहरे पर ज्यादा दाग-धब्बे हैं या आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो वॉटरप्रूफ हल्के टेक्सचर वाला फाउंडेशन चुनें। अगर आप कॉलेज या ऑफिस के लिए तैयार हो रही हैं, तो फाउंडेशन के बदले BB या CC क्रीम चुनें, जो एक अच्छा कवरेज और बेस देने के साथ ही स्किन को सांस लेने में भी मदद करे। आप चाहें तो इसके लिए टिंटेड सनस्क्रीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं।