Sambhavna Seth Twins: जुड़वां बच्चों के साथ घर लौटीं संभावना सेठ, इन 4 मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी आए थे जुड़वां मेहमान

TV Celebrities Blessed With Twins: टीवी अभिनेत्री संभावना सेठ (Sambhavna Seth) शादी के 10 साल बाद सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनी हैं। हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब व्लॉग में दोनों बच्चों को घर लाने की झलक दिखाई। संभावना सेठ के अलावा टीवी इंडस्ट्री की कई मशहूर अभिनेत्रियां भी Twins Babies की मां बन चुकी हैं। इस लिस्ट में दिव्यांका त्रिपाठी, रुबीना दिलैक और श्रद्धा आर्या जैसे नाम शामिल हैं।