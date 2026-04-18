Alia Bhatt Sister Engagement : आलिया भट्ट की बहन इंटरनेशनल तैराक से की सगाई, कौन है Ishaan Mehra?

Alia Bhatt Sister Engagement : एक्ट्रेस आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने सगाई करके फैंस को खुशखबरी दी है। शाहीन अपनी सगाई की 5 तस्वीरें भी शेयर की हैं। शाहीन की इंगेजमेंट (Shaheen Bhatt) वाली पोस्ट पर बॉलीवुड सितारे जमकर बधाईयां दे रहे हैं। बॉलीवुड की पटकथा लेखिका और प्रोड्यूसर शाहीन भट्ट के पार्टनर ईशान मेहरा कौन हैं (Ishaan Mehra Kaun Hai) ?