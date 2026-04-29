मामूली सिरदर्द या कुछ और? 1 साल के बच्चे को हुआ दुर्लभ ब्रेन कैंसर, इन लक्षणों को पहचानने में न करें देरी

Ependymoma Symptoms: अक्सर हम बच्चों की उल्टी, सिरदर्द या कमजोरी को छोटी-मोटी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक केस ने दिखाया कि ये लक्षण कभी-कभी गंभीर भी हो सकते हैं। 1 साल की बच्ची को लगातार उल्टी हो रही थी, शुरुआत में इसे टॉन्सिल का इंफेक्शन समझा गया, लेकिन बाद में जांच में दिमाग में ट्यूमर निकला। अच्छी बात ये रही कि समय पर इलाज से बच्ची अब ठीक है।