मात्र 2 रुपये की ये दवा ठीक कर सकती है कैंसर, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला नया फॉर्मूला!

Karolinska Institute से जुड़ी एक स्टडी में पाया गया कि जिन मरीजों ने एस्पिरिन ली, उनमें बीमारी दोबारा लौटने का खतरा कम था। करीब 89% मरीज तीन साल बाद भी कैंसर-फ्री रहे। वहीं, जिन्हें प्लेसीबो (डमी दवा) दी गई, उनमें यह आंकड़ा 79 से 81% के बीच रहा। यानी आसान भाषा में समझें तो एस्पिरिन लेने वालों में बीमारी से बचाव बेहतर नजर आया। इस रिसर्च को सर्जन Anna Martling की टीम ने लीड किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही अभी सभी मॉलिक्यूलर कारण पूरी तरह साफ नहीं हैं, लेकिन यह इलाज खास जेनेटिक प्रोफाइल वाले मरीजों में ज्यादा असरदार हो सकता है।