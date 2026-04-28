पानी की ‘ओवरडोज’ भी है खतरनाक! एक्सपर्ट्स से जानिए तपती गर्मी में कितना पानी पीना फायदेमंद

Overhydration in Summer: गर्मी अपने चरम पर है, और फोन बार-बार याद दिला रहा है पानी पियो! आप 6-8 गिलास पानी पी भी चुके हैं, फिर भी थकान, चक्कर या अजीब सा महसूस हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि सिर्फ ज्यादा पानी पीना ही सही तरीका नहीं है।हम सभी ने बचपन से दिन में 8 गिलास पानी वाला नियम सुना है। लेकिन सच ये है कि शरीर किसी फिक्स नंबर पर नहीं चलता, खासकर तब जब बाहर हीटवेव चल रही हो और पसीना लगातार निकल रहा हो।