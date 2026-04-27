Kerala Alert: दिमाग में सूजन और तेज बुखार! वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी, भूलकर भी न करें इन लक्षणों को इग्नोर

यह एक वायरल बीमारी है, जो मच्छर के काटने से फैलती है। ये वायरस पहले पक्षियों में पाया जाता है और फिर मच्छरों के जरिए इंसानों तक पहुंचता है। अच्छी बात ये है कि ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी Centers for Disease Control and Prevention के मुताबिक करीब 80% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें संक्रमण हुआ है। 20% लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं।